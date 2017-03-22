25-летний гомельчанин Дмитрий Сенкевич, который разместил в одной из групп в сети «Вконтакте» обращение к гомельчанам выйти «25 марта на акцию в масках Вендетта», получил повестку в Советский ОВД города.





В своем посте Дмитрий также призывал гомельчан к тому, чтобы в случае задержания протестующих они «не стояли в стороне, а отбивали народ всеми силами». Многие в комментариях его призыв осудили.

Вчера вечером, как утверждает Дмитрий, по месту его прописки, где проживают его родители, пришли двое сотрудников милиции и вручили повестку.

— Повестка была без печати. В ней было указано, что в отношении меня, Сенкевича Дмитрия, ведется административный процесс и что мне надлежит явиться в Советский ОВД г. Гомеля для ознакомления с протоколом к 9.30 утра. По какой статье, указано не было. Сегодня утром я пришел в милицию, где меня ознакомили с протоколом статьи 23.34 КоАП, в котором указано, что 16 марта я сделал запись в глобальной Сети во «Вконтакте» c призывом выйти 25 марта на площадь, тем самым распространял информацию запрещенной акции в Гомеле. Не понимаю, за что меня хотят наказывать, ведь, насколько я слышал, акцию городские власти разрешили, — недоумевает Дмитрий.

Напомним , сегодня стало известно, что горисполком разрешил встречу «нетунеядцев», но только не на площади Восстания, где в этот день будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, и не на площади Ленина, где «без перекрытия движения мероприятие может нести прямую угрозу безопасности людей», а на площадке возле ДК «Випра».