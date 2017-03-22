﻿ Станции метро в Минске закрывали из-за постороннего предмета на путях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Станции метро в Минске закрывали из-за постороннего предмета на путях

23.03.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Движение между станциями первой линии Минского метрополитена "Московская" и "Уручье" возобновлено, сообщили Sputnik в пресс-службе подземки.

Станции метро в Минске закрывали из-за постороннего предмета на путях
© Фото: Минский метрополитен
Три станции метро Московской линии были закрыты для пассажиров

Движение на перегоне Московской линии между станциями "Московская" и "Уручье" было временно закрыто в 15:15 четверга. Как рассказали в метро, никаких инцидентов с поездами и пассажирами не было — поезда не ходили по техническим причинам.

"В 15.54 движение поездов на участке "Московская" — "Уручье" возобновлено", — сказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

По его словам, причиной остановки движения составов было обнаружение постороннего предмета на путях.

В настоящее время, по информации собеседника Sputnik, все три станции отрыты для пассажиров и функционируют в обычном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В метрополитене информируют, что сейчас станции "Восток", "Борисовский тракт" и "Уручье" функционируют в обычном режиме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко ведет антитеррористическую борьбу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика