МИНСК, 23 мар – Sputnik. Движение между станциями первой линии Минского метрополитена "Московская" и "Уручье" возобновлено, сообщили Sputnik в пресс-службе подземки.



© Фото: Минский метрополитен Три станции метро Московской линии были закрыты для пассажиров

Движение на перегоне Московской линии между станциями "Московская" и "Уручье" было временно закрыто в 15:15 четверга. Как рассказали в метро, никаких инцидентов с поездами и пассажирами не было — поезда не ходили по техническим причинам.

"В 15.54 движение поездов на участке "Московская" — "Уручье" возобновлено", — сказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

По его словам, причиной остановки движения составов было обнаружение постороннего предмета на путях.

В настоящее время, по информации собеседника Sputnik, все три станции отрыты для пассажиров и функционируют в обычном режиме.