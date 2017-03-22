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Станции метро в Минске закрывали из-за постороннего предмета на путях
23.03.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Движение между станциями первой линии Минского метрополитена "Московская" и "Уручье" возобновлено, сообщили Sputnik в пресс-службе подземки.
© Фото: Минский метрополитен
Движение на перегоне Московской линии между станциями "Московская" и "Уручье" было временно закрыто в 15:15 четверга. Как рассказали в метро, никаких инцидентов с поездами и пассажирами не было — поезда не ходили по техническим причинам.
"В 15.54 движение поездов на участке "Московская" — "Уручье" возобновлено", — сказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
По его словам, причиной остановки движения составов было обнаружение постороннего предмета на путях.
В настоящее время, по информации собеседника Sputnik, все три станции отрыты для пассажиров и функционируют в обычном режиме.
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В метрополитене информируют, что сейчас станции "Восток", "Борисовский тракт" и "Уручье" функционируют в обычном режиме.
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