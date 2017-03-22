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Литва направит в Беларусь запрос о базах боевиков

23.03.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ВИЛЬНЮС, 23 мар — Sputnik. Литовская сторона запросит у Беларуси разъяснения относительно заявлений Александра Лукашенко о том, что в специальных лагерях на территории этой страны готовят вооруженных боевиков для дестабилизации положения в Беларуси, цитирует Sputnik Литва директора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюса Яунишкиса. 

"Сейчас рассматривается возможность сделать соответствующий запрос Беларуси, чтобы нам дали разъяснения, где они (белорусы — Sputnik) увидели эти базы", — заявил Яунишкис.

Во вторник, 21 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко в Могилеве во время встречи в Могилеве с трудовым коллективом предприятия "Кроноспан" заявил, что в Беларуси задержали вооруженных боевиков, которые готовили провокацию.

По словам Лукашенко "один из лагерей (боевиков — Sputnik) был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)". Также ранее ГПК Беларуси сообщил о пресечении попытки прорыва через белорусско-украинскую границу автомобиля с оружием и, предположительно, тротилом.

Президент Беларуси подчеркнул, что общественности будет представлена более подробная информация.

В среду Служба безопасности Украины сообщила о том, направила запрос в правоохранительные органы Беларуси в связи с заявлением Лукашенко о том, что на территории Украины действуют тренировочные лагеря для боевиков. По словам представителя СБУ информация о том, что автомобиль с тротилом направлялся в Беларусь из Украины не подтвердилась.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Литовские спецслужбы затребуют у Беларуси информацию о расположенных в Литве базах боевиков, о которых упомянул на днях президент Беларуси Александр Лукашенко.

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