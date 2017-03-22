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Литва направит в Беларусь запрос о базах боевиков
23.03.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ВИЛЬНЮС, 23 мар — Sputnik. Литовская сторона запросит у Беларуси разъяснения относительно заявлений Александра Лукашенко о том, что в специальных лагерях на территории этой страны готовят вооруженных боевиков для дестабилизации положения в Беларуси, цитирует
"Сейчас рассматривается возможность сделать соответствующий запрос Беларуси, чтобы нам дали разъяснения, где они (белорусы — Sputnik) увидели эти базы", — заявил Яунишкис.
Во вторник, 21 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко в Могилеве во время встречи в Могилеве с трудовым коллективом предприятия "Кроноспан" заявил, что в
По словам Лукашенко "один из лагерей (боевиков — Sputnik) был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)". Также ранее ГПК Беларуси сообщил о пресечении попытки прорыва через белорусско-украинскую границу автомобиля с оружием и, предположительно, тротилом.
Президент Беларуси подчеркнул, что общественности будет представлена более подробная информация.
В среду Служба безопасности Украины сообщила о том,
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Литовские спецслужбы затребуют у Беларуси информацию о расположенных в Литве базах боевиков, о которых упомянул на днях президент Беларуси Александр Лукашенко.
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