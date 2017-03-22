Ректор педуниверситета Александр Жук прокомментировал TUT.BY «документ», по которому якобы должен быть обеспечен контроль «всех студентов на занятиях 25 марта». Профессор утверждает: он не давал никаких распоряжений, касающихся Дня воли. А его студенты — «государственные люди», которые знают, что им делать.

«Обеспечить контроль всех студентов на занятиях 25 марта 2017 года, в связи с проведением акций оппозиции. Назначить проверяющих социальные сети учащихся на предмет нахождения на акциях. (…) В случае задержаний правоохранительными органами студентов — подготовить все документы на перевод на иную форму обучения или же отчисление, при неудовлетворительных учебных показателях», — говорится в «документе» за подписью Александра Жука, ректора Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, который появился в соцсетях.



Такое письмо якобы за подписью ректора БГПУ появилось в соцсетях.

В университете читали это «письмо» и говорят: они не имеют к нему никакого отношения.

— Это не приказ, не распоряжение, это просто фальшивка, — комментирует TUT.BY Александр Жук, ректор БГПУ им. М.Танка. — Только что мне принесли письмо, с которого была сделана эта фальшивка. Недавно я писал благодарность в Питер ректору российского университета им. Герцена за теплый прием делегации. Так вот текст мой убран и вставлен этот, оставили только подпись и входящий номер. Думаю, письмо находилось где-то на российских сайтах, его скопировали и переделали.

Ректор говорит, если присмотреться внимательно, можно заметить, что на «документе» нет даты. Кроме того, оно адресовано деканам факультетов и руководителям структурных подразделений. Но зачем библиотеке и хозяйственной службе давать указания по поводу студентов? И вообще нет никакого смысла в таких распоряжениях на День воли.

— Мы своих студентов с первого курса ориентируем на то, что они государственные люди, у них высокая миссия. Они должны быть граждански воспитаны. Мы объясняем им ситуацию, говорим, что возможны всякие провокации. Работает, объясняем, но не пишем таких вещей (имеется ввиду документ из интернета — Прим. TUT.BY), читаю его и диву даюсь, как такое можно придумать?

— Так никакого распоряжения по поводу 25 марта в университете нет?

— Нет.

— Вы говорили, что это провокация. Но чья?

— Да, фальшивка и провокация. Не знаю, чьих рук это дело, но, видимо, того, кто хочет нагнетать обстановку и готовит такие несуразные вещи, — говорит ректор.

Тем временем в Минске в некоторых школах родителей просят написать объяснительные записки о том, где их дети будут 25 марта. Если куда-то уезжают, то нужно указать куда, если нет — с 12.00 до 17.00 дети должны находиться в школе.

— В среду классный руководитель сказал детям не ходить ни на какие митинги и попросил до пятницы написать заявление по поводу субботы. Я возмутилась, зачем? У детей же начинаются каникулы, понятно, что в школу они не пойдут, — рассказала мама, чей ребенок учится в школе Фрунзенского района.

— Я никаких распоряжений по поводу 25 марта не давала. 25 марта — это шестой школьный день, если запланированы мероприятия, они приходят. Работают кружки, проводятся спортивные мероприятия, субботники сейчас идут, — говорит TUT.BY Людмила Филиппович, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Партизанского района Минска.

— Так ведь 25 марта уже каникулы.

— Нет, официально каникулы начинаются с 27 марта.