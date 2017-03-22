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Юный хоккеист попросил у Коли Лукашенко помощи для борющегося с онкологией мальчика из Лиды

23.03.2017 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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На редакционную почту TUT.BY пришло письмо от игрока хоккейного клуба «Бобруйск 2003» Егора Пекарского с обращением к Коле Лукашенко. Он просит сына президента помочь в сборе средств на лечение 13-летнего воспитанника «Лидских львов» Вадима Ошмяна.


Вадим Ошмяна. Фото из личного архива

«Здравствуй, Коля. Меня зовут Егор. Я так же, как и ты, занимаюсь хоккеем. Недавно я узнал, что Вадим Ошмяна, хоккеист команды „Лидские львы“, болен. У него саркома Юинга тазобедренной кости, 4 стадия. Все хоккейные команды Республики Беларусь не остались в стороне. По всей стране проходит сбор средств на лечение Вадима. На данный момент собранных денег недостаточно. Ты тоже занимаешься хоккеем в команде „Грифоны“. Прошу тебя и твою команду оказать ему помощь. Заранее спасибо!».

Мы созвонились с Егором, чтобы узнать, почему он не захотел остаться в стороне от беды лидского хоккеиста и обратился к Коле Лукашенко.

— Мне 12 лет и я тоже занимаюсь хоккеем. Я незнаком с Вадимом Ошмяна лично. Просто с мамой увидели в интернете информацию о том, что он болен. Прочли, что требуется очень большая сумма денег. Тренер бобруйской команды сказал, что мы не должны оставаться в стороне от беды игрока из Лиды. Каждый хоккеист «Бобруйск 2003» перечислил столько денег, сколько смог. Всей командой собирали средства для Вадима. Я решил написать письмо Коле Лукашенко, он ведь тоже хоккеист.

— На какую помощь со стороны Коли Лукашенко ты рассчитываешь?

— Я думаю, если Коля прочтет мое письмо, то, возможно, команда «Грифоны» не останется равнодушной и тоже поможет финансами. Знаю, что известные игроки сплотились и пытаются помочь Вадиму Ошмяна. Мы ведь большая хоккейная семья.

Многие хоккеисты действительно поддержали юного игрока. Динамовцы Александр Кулаков и Кристиан Хенкель навестили Вадима в онкологическом центре в Боровлянах, клуб также перечислил деньги на открытый благотворительный счет.


Хоккеист минского "Динамо" Александр Кулаков поддержал Вадима. Фото из личного архива

Даже энхаэловцы на расстоянии подбадривают Вадима — Никита Зайцев, Никита Сошников и Алексей Марченко созваниваются с лидским хоккеистом по Viber и WhatsApp.

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Отец Михаила Грабовского Юрий Александрович несколько раз навещал юного игрока в онкологическом центре с подарками от сына.


Отец Михаила Грабовского Юрий Александрович. Фото из личного архива

Грабовский-старший каждый день звонит родственникам и интересуется самочувствием Вадима.

В социальных сетях развернулась целая кампания в поддержку Вадима Ошмяна.

Хоккеист минсокго «Динамо» Андрей Степанов обратился к своим подписчикам с призывом не оставаться равнодушными.

Жена экс-капитана сборной Беларуси Алексея Калюжного Мария Колояни подчеркнула, что благотворительный счет для сбора средства открыт и в российских рублях.

Деньги на лечение Вадима переводят граждане США, Германии, Израиля, Украины. Открыты счета в долларах и евро.

Сейчас Вадим Ошмяна находится на обследовании в Германии, после которого врачи смогут назвать необходимую сумму для продолжения лечения.

Сегодня в 18.30 в Лиде состоится благотворительный матч между местным клубом и «Черными ястребами». Все собранные средства пойдут на лечение Вадима Ошмяна.

 
 
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Игрок "Бобруйск 2003" Егор Пекарский обратился к Коле Лукашенко с просьбой помочь в сборе средств на лечение 13-летнего воспитанника "Лидских львов" Вадима Ошмяна.

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