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Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице
23.03.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Врач, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает
Ранее стало известно, что киллер, чье имея не называется, получил несколько ранений во время покушения на Вороненкова. По информации Генпрокуратуры страны, предполагаемый убийца был ранен в область груди и получил сквозное ранение головы, что затрудняло возможность правоохранителей допросить его.
По информации агентства, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что документы у киллера были при себе, он — гражданин Украины. Следствие проверяет подлинность документов. При этом генпрокурор добавил, что редко встречал киллера, который бы брал с собой на "дело" документы.
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Врач, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает РИА...
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