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Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице

23.03.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Врач, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает РИА Украина со ссылкой на киевские СМИ.

Ранее стало известно, что киллер, чье имея не называется, получил несколько ранений во время покушения на Вороненкова. По информации Генпрокуратуры страны, предполагаемый убийца был ранен в область груди и получил сквозное ранение головы, что затрудняло возможность правоохранителей допросить его.

По информации агентства, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что документы у киллера были при себе, он — гражданин Украины. Следствие проверяет подлинность документов. При этом генпрокурор добавил, что редко встречал киллера, который бы брал с собой на "дело" документы.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Врач, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает РИА...

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