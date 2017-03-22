Вчера БТ рассказало про арсенал оружия, найденный во время обыска в квартире у некоего Виктора Данилова — одного из последней волны задержанных, которого в сюжете называют представителем «профашистской, экстремистской» организации «Белый легион». Кто такой Данилов, почему он хранил дома оружие и как проходил обыск, TUT.BY выяснил у близких задержанного.



Фото из группы «ВКонтакте» театра-студии «Класс-А!»

Какое оружие нашли у Данилова

В репортаже БТ говорилось, что «Белый легион» не распался, «просто ее члены залегли на дно, но продолжают свои тренировки». Далее шли кадры оперативной съемки при обыске у одного из представителей организации — некоего Виктора Данилова. Дома у него обнаружили целый арсенал: дымовые шашки, гранаты, запалы, дробовики, карабины, автомат Калашникова, машинку для зарядки магазина автомата, бронежилет.

У Данилова нашелся также красно-черный флаг, плакат батальона «Азов», листовка «Белого легиона» и памятка для участников добровольческих военизированных формирований. Показало БТ и картину, которая стояла в комнате у задержанного, — боевик в балаклаве с бело-красно-белым флагом рядом с БТР — все это на фоне белорусского Дома правительства.

«И все это хранилось у вас в квартире?» — интересуется голос за кадром у Данилова. Тот чистосердечно признается: «Да».

Анонимные эксперты, опрошенные газетой «Наша Ніва» на следующий день после сюжета БТ, предположили, что большую часть оружия, обнаруженного у Данилова, можно приобрести легально. По их словам, такого рода ружья довольно популярны среди охотников. Что до патронов, то их эксперты признали учебными, как и гранаты.



Скриншот с видео телеканала «Беларусь 1»

Обыск продолжался больше 20 часов

Как рассказала TUT.BY невеста Виктора Данилова Юлия Букштанович, во вторник 21 марта телефон жениха оказался недоступен уже с 7 или 8 вечера. Позже женщине сказали, что к тому моменту Виктор уже был задержан.

В тот же вечер к нему в квартиру пришли с обыском. В тот момент в ней находилась Юлия и мать Виктора Данилова. Пожилая женщина отказалась открывать дверь, потому что в квартире не было мужчин, хотя визитеры представились — КГБ. В итоге дверь выломали, женщин положили лицом в пол. Среди вошедших в квартиру были два человека, проводивших обыск, человек, составлявший протокол, и два автоматчика в масках.

Обыск продолжался более 20 часов.

— Изъяли всю одежду, потому что она для них военизированная: брюки цвета хаки, зеленые, синие. Мы убеждали, что это обычная одежда, просто удобная. Изъяли два ружья, официально зарегистрированных. Оружие хранилось в сейфе, участковый про него знал, все было по правилам, — говорит Юлия Букштанович.

Кроме того, люди из КГБ изъяли 5400 долларов. По словам Юлии, это сбережения бабушки Данилова, которые та просила снять со счета в банке, «потому что ей не понравился процент».

— Мы предупредили, что такая сумма лежит в доме. Ближе к концу обыска они вспомнили про эти деньги, купюра за купюрой изъяли их, записали в протокол и сказали, что вернут только в том случае, если будет доказано, что это не деньги Виктора.

Начавшись около полуночи во вторник, в среду в обед обыск еще продолжался. Юлию и мать Данилова предупредили, что сейчас их закроют в комнате, потому что в квартиру приведут Данилова: он должен ответить на вопросы относительно изъятого.

— Изъятые вещи собрали в нашей комнате, запаковали, запломбировали и, когда его привели, стали выносить коробку за коробкой и показывать ему. Я слышала только его голос, как он объяснял им. Когда он уходил, мы смогли только посмотреть на него, разговаривать было запрещено.

Потом, вспоминает Юлия, коробки снова запаковали. Однако через некоторое время Данилова снова привели в квартиру.

— Мне сказали, что ему хотят задать какие-то вопросы по карабинам. У него было несколько коробок с охотничьими патронами, но там было тоже все официально, — говорит невеста.

Ей и матери задержанного сообщили, что Данилова отправили в СИЗО КГБ и что его подозревают в организации массовых беспорядков.



Фото из группы «ВКонтакте» театра-студии «Класс-А!»

Невеста Данилова: У него было абсолютно нормальное мужское хобби

С 29-летним Виктором Даниловым Юлия Букштанович знакома 4 года. Все это время, по ее словам, он сотрудничал с негосударственным Союзом белорусских писателей, развозил книги. Кроме того, он иногда работал охранником на мероприятиях, которые организовывала кампания «Будзьма беларусами!».

Юлия не знает точно, работал ли ее жених вместе с Мирославом Лозовским — одним из бывших лидеров «Белого легиона» , в последнее время связанного с книжным бизнесом и тоже задержанного во вторник. По словам женщины, она с Лозовским виделась лишь несколько раз на мероприятиях «Будзьма беларусами!».

Виктор никогда не рассказывал про «Белый легион», говорит Юлия. При этом она знает, что он тренировал детей — однажды она ездила к ним в летний лагерь.

— Однакжды я приезжала в летний лагерь в Осиповичи. Самих тренироваок я не застала, поэтому я не знаю о них ничего, — говорит невеста. — По остальному могу сказать, что Витя служил, он человек без вредных привычек, который занимается спортом. Мы разговаривали по-белорусски. Про политику он никогда не говорил, а мне даже не приходило в голову спрашивать.

Что до ружей, патронов и черно-красного флага, то их наличие в квартире Юлия объясняет просто — хобби.

— Это было абсолютно нормальное мужское хобби. Иногда, может, раз в месяц, он выезжал на полигоны. Деталей не знаю, он просто говорил: «Мы поедем потренироваться». Что до флага, что у Вити их много, он увлекается ими, изучает. У него есть и советские флаги, и российские и самые дурацкие флаги.

На момент общения с TUT.BY Юлия еще не смотрела телесюжеты про обыск, поэтому не смогла подробно рассказать о предметах, найденных у Данилова.

— Мы были за закрытыми дверями, когда Виктора привели. Но я могу сказать, что картина с людьми с бело-красно-белым флагом стояла у нас в квартире запакованной. Витя сказал, что это подарок. Если он ее не распаковал и не повесил, значит, она была не в его вкусе.



Фото из группы «ВКонтакте» театра-студии «Класс-А!»

Знакомые Данилова: Он сам был спортивным и тренировал детей

Татьяна Шилова, руководитель образцового театра-студии «Класс-А!» знает Виктора Данилова еще с юношеского возраста, когда он начал играть в ее театре.

— У меня, когда дети заканчивают школу, они из детского театра не уходят. Они хотят ставить спектакли, выступать. У нас была старшая группа, и Витя играл у нас в спектаклях. Играл очень здорово, и вообще он человек замечательный.

По словам Шиловой, Виктор с детства был очень спортивным: не пил, не курил, тренировался. Руководитель «Класс-А!» слышала, что в последние годы он где-то тренировал детей.

— Он очень интересовался историей Беларуси, одно время он даже разговаривал на белорусском, потом этот период прошел. И он очень внимательный всегда к людям и к детям, преданный театру. Когда надо сцену помыть, убрать реквизит, Витя всегда был первым, его никогда не надо было просить.

По словам Шиловой, они с Виктором перестали регулярно общаться около 5 лет назад.

Солист Белгосфилармонии, певец и музыкант Сергей Долгушев тоже знает Виктора Данилова по работе в любительском театре «Студия «Класс-А!».

— Он был очень хорошим актером. Витя очень талантливый в этом деле.

Сергей слышал, что Данилов был связан с клубом «Патриот», с организацией «Белый легион», которая, по сведениям Долгушева, была «вариантом белорусских скаутов».

— Я не от одного человека слышал, что это была официальная организация, которая занималась тренировками, устраивала летники. Они ни от кого не скрывались, была информация в соцсетях.