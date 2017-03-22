МИНСК, 23 мар — Sputnik. Врач, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает РИА Украина со ссылкой на киевские СМИ.



© Sputnik Владимир Федоренко Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков

Ранее стало известно, что киллер, чье имея не называется, получил несколько ранений во время покушения на Вороненкова. По информации Генпрокуратуры страны, предполагаемый убийца был ранен в область груди и получил сквозное ранение головы, что затрудняло возможность правоохранителей допросить его. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков находился под охраной спецслужб, чей сотрудник и стрелял в киллера.

"Человек, который был ранен сегодня и который смог нанести выстрелы в ответ киллеру, является действующий работником одной из спецслужб Украины", — сказал Луценко.

Генпрокурор также заявил, что документы у киллера были при себе, он — гражданин Украины. Следствие проверяет подлинность документов. При этом Луценко добавил, что редко встречал киллера, который бы брал с собой на "дело" документы.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Воронков, уехавший из России в Украину после коррупционного скандала, связанного с ним, был убит в четверг в центре Киева четырьмя выстрелами. После переезда в Украину экс-депутат сделал ряд сенсационных заявлений о политической жизни в России и дал показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича.