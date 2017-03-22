﻿ Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице

23.03.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Врач, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает РИА Украина со ссылкой на киевские СМИ.

Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице
© Sputnik Владимир Федоренко
Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков

Ранее стало известно, что киллер, чье имея не называется, получил несколько ранений во время покушения на Вороненкова. По информации Генпрокуратуры страны, предполагаемый убийца был ранен в область груди и получил сквозное ранение головы, что затрудняло возможность правоохранителей допросить его. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков находился под охраной спецслужб, чей сотрудник и стрелял в киллера.

"Человек, который был ранен сегодня и который смог нанести выстрелы в ответ киллеру, является действующий работником одной из спецслужб Украины", — сказал Луценко.    

Генпрокурор также заявил, что документы у киллера были при себе, он — гражданин Украины. Следствие проверяет подлинность документов. При этом Луценко добавил, что редко встречал киллера, который бы брал с собой на "дело" документы.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Воронков, уехавший из России в Украину после коррупционного скандала, связанного с ним, был убит в четверг в центре Киева четырьмя выстрелами. После переезда в Украину экс-депутат сделал ряд сенсационных заявлений о политической жизни в России и дал показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейским не удалось допросить убийцу, в которого, по версии генпрокурора, стрелял сотрудник спецслужб, охранявший экс-депутата.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ректор БГПУ о запрете для студентов участвовать в акции в День воли: "Это провокация и фальшивка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика