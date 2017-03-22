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В Гродно прошли очередные суды над участниками "Марша нетунеядцев"

23.03.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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23 марта в суде Ленинского района Гродно были рассмотрены протоколы, составленные на участников несанкционированного митинга, который прошел в областном центре 15 марта. Активиста «Движения за свободу» и правозащитника Эдуарда Дмуховского осудили на 15 суток ареста. Еще один участник «Марша нетунеядцев» Валерий Курчевский оштрафован на 15 базовых величин, сообщают гродненские правозащитники.


Профсоюзного активиста Василия Коробова оштрафовали на 7 базовых величин.

Оштрафованы на 15 базовых активист Виталий Дюк и представительница Белорусской партии левых «Справедливый мир» Валентина Наумова.


Напомним, 15 марта в областном центре прошла акция протеста, на которую собралось от 800 до 1000 человек.

Сразу после несанкционированной акции были задержаны некоторые ее участники, в том числе представитель ОГП Александр Лаврентьев. Суд Ленинского района областного центра приговорил мужчину к 13 суткам административного ареста. Его обвинили в нарушении ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
Теги: Гродно
 
 
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23 марта в суде Ленинского района Гродно были рассмотрены протоколы об административных нарушений, составленных на участников несанкционированного митинга,...

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