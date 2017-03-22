Суд Заводского района Минска постановил взыскать в качестве моральной компенсации в адрес матери погибшего в СИЗО Игоря Птичкина 20 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей получит сестра минчанина.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О решении суда TUT.BY рассказала сестра Игоря Птичкина, Ирина.

«10 тысяч рублей за моральный вред мне, и еще 20 тысяч — маме», — заявила она после суда.

Еще 6 тысяч будет взыскано в качестве материального вреда — это подтвержденные чеками и документами расходы на похороны Игоря Птичкина.

Напомним, мать и сестра погибшего в СИЗО просили в суде по 100 тысяч рублей каждой в качестве компенсации морального вреда. Второй стороной по делу выступили МВД, Департамент исполнения наказаний, СИЗО № 1 и Министерство финансов.

По решению суда, эти расходы будут взысканы с МВД (которое контролирует исправительные учреждения). Ранее представитель ведомства заявил на процессе , что не услышал обоснований, которые бы «свидетельствовали им о причинении морального вреда».

Напомним, в октябре суд Московского района Минска приговорил фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. В ноябре приговор чуть смягчили — минус два месяца . Фельдшер был осужден по ч. 2 ст. 162 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента). 21-летний минчанин Игорь Птичкин скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года. Туда он попал в СИЗО на три месяца, нарушив приговор суда о лишении права управления транспортным средством. 4 августа родные забрали его тело из морга после вскрытия. На нем были заметны многочисленные ссадины и гематомы. Эксперты озвучили следующую причину смерти : острая сердечная недостаточность. К развитию этого расстройства, по мнению специалистов, привели три фактора: во-первых, синдром сочетанной зависимости Птичкина от психоактивных веществ (алкоголя и спайсов). Во-вторых, состояние «отмены» из-за внезапного прекращения употребления веществ. А в-третьих, длительная физическая фиксация ремнями, которую применил к Птичкину фельдшер Крылов. По данным следствия, парень был привязан к кровати почти сутки — без возможности пить, есть и справлять нужду.