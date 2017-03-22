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МВД за смерть Птичкина в СИЗО выплатит семье компенсацию морального вреда в 16 тысяч долларов
23.03.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Суд Заводского района Минска постановил взыскать в качестве моральной компенсации в адрес матери погибшего в СИЗО Игоря Птичкина 20 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей получит сестра минчанина.
О решении суда TUT.BY рассказала сестра Игоря Птичкина, Ирина.
«10 тысяч рублей за моральный вред мне, и еще 20 тысяч — маме», — заявила она после суда.
Еще 6 тысяч будет взыскано в качестве материального вреда — это подтвержденные чеками и документами расходы на похороны Игоря Птичкина.
Напомним, мать и сестра погибшего в СИЗО просили в суде по 100 тысяч рублей каждой в качестве компенсации морального вреда. Второй стороной по делу выступили МВД, Департамент исполнения наказаний, СИЗО № 1 и Министерство финансов.
По решению суда, эти расходы будут взысканы с МВД (которое контролирует исправительные учреждения). Ранее представитель ведомства
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Ранее семья просила в суде сумму эквивалентную 100 тысячам долларов.
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