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МВД за смерть Птичкина в СИЗО выплатит семье компенсацию морального вреда в 16 тысяч долларов

23.03.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Заводского района Минска постановил взыскать в качестве моральной компенсации в адрес матери погибшего в СИЗО Игоря Птичкина 20 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей получит сестра минчанина.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О решении суда TUT.BY рассказала сестра Игоря Птичкина, Ирина.

«10 тысяч рублей за моральный вред мне, и еще 20 тысяч — маме», — заявила она после суда.

Еще 6 тысяч будет взыскано в качестве материального вреда — это подтвержденные чеками и документами расходы на похороны Игоря Птичкина.

Напомним, мать и сестра погибшего в СИЗО просили в суде по 100 тысяч рублей каждой в качестве компенсации морального вреда. Второй стороной по делу выступили МВД, Департамент исполнения наказаний, СИЗО № 1 и Министерство финансов.

По решению суда, эти расходы будут взысканы с МВД (которое контролирует исправительные учреждения). Ранее представитель ведомства заявил на процессе, что не услышал обоснований, которые бы «свидетельствовали им о причинении морального вреда».

Напомним, в октябре суд Московского района Минска приговорил фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. В ноябре приговор чуть смягчили — минус два месяца.

Фельдшер был осужден по ч. 2 ст. 162 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента).

21-летний минчанин Игорь Птичкин скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года. Туда он попал в СИЗО на три месяца, нарушив приговор суда о лишении права управления транспортным средством. 4 августа родные забрали его тело из морга после вскрытия. На нем были заметны многочисленные ссадины и гематомы.

Эксперты озвучили следующую причину смерти: острая сердечная недостаточность. К развитию этого расстройства, по мнению специалистов, привели три фактора: во-первых, синдром сочетанной зависимости Птичкина от психоактивных веществ (алкоголя и спайсов). Во-вторых, состояние «отмены» из-за внезапного прекращения употребления веществ. А в-третьих, длительная физическая фиксация ремнями, которую применил к Птичкину фельдшер Крылов. По данным следствия, парень был привязан к кровати почти сутки — без возможности пить, есть и справлять нужду.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее семья просила в суде сумму эквивалентную 100 тысячам долларов.

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