МИНСК, 23 мар — Sputnik. Три станции первой линии метро в Минске не работали полтора часа, сообщает Sputnik.

Инцидент произошел днем в четверг, 23 марта. В 14:25 пресс-служба Минского метрополитена в микроблоге Twitter, что станции "Уручье", "Борисовский тракт" и "Восток" закрыты по техническим причинам. Составы ходили только до "Московской".

Позже в метрополитене уточнили, что никаких происшествий на линии не случилось. "Все пассажиры живы-здоровы", — подчеркнул пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

По его словам, станции действительно были закрыты по техническим причинам.

Спустя полтора часа, в 15:54, движение поездов на участке было возобновлено. Выяснилось, что причиной закрытия трех станций стал посторонний предмет на путях. Что именно за предмет, и кому он принадлежит в столичном метрополитене на рассказали.