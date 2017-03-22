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Три станции Минского метро не работали полтора часа

23.03.2017 18:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Три станции первой линии метро в Минске не работали полтора часа, сообщает Sputnik.

Инцидент произошел днем в четверг, 23 марта. В 14:25 пресс-служба Минского метрополитена в микроблоге Twitter, что станции "Уручье", "Борисовский тракт" и "Восток" закрыты по техническим причинам. Составы ходили только до "Московской".

Позже в метрополитене уточнили, что никаких происшествий на линии не случилось. "Все пассажиры живы-здоровы", — подчеркнул пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

По его словам, станции действительно были закрыты по техническим причинам.

Спустя полтора часа, в 15:54, движение поездов на участке было возобновлено. Выяснилось, что причиной закрытия трех станций стал посторонний предмет на путях. Что именно за предмет, и кому он принадлежит в столичном метрополитене на рассказали. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Три станции первой линии метро в Минске не работали полтора часа, сообщает Sputnik. Инцидент произошел днем в четверг, 23 марта. В 14:25 пресс-служба...

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