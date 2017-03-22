Истина восторжествует, уверен Александр Лукашенко, говоря об отношениях Беларуси и Евросоюза. По его словам, для Минска важно продолжать диалог с европейскими структурами, передает телеканал «МИР 24».

«Главное заключается в том, что по всем вопросам, которые вызывают беспокойство у вас, у нас в Белоруссии, мы ведем диалог. На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях», - заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Эту позицию Александр Лукашенко высказал во время встречи с докладчиком ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони. Президент также подчеркнул, что Европа живет в нынешней политической системе уже несколько веков, а Беларусь еще слишком молода.

Андреа Ригони находится в Беларуси с трехдневным визитом. В его планах - встречи в Совете Республики Нацсобрания, МИДе, Конституционном суде и Центральной комиссии по выборам.