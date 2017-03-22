По сих пор белорусские силовики официально не озвучивают подробности задержания почти двух десятков человек 21−22 марта. Известно лишь, что некоторые из них находятся в СИЗО КГБ. Родным некоторых из задержанных сообщили об уголовном деле по статье о массовых беспорядках. Накануне этих событий президент Александр Лукашенко заявил, что задержаны «пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием». Лишь в вечерних новостях 22 марта государственные телеканалы сообщили о задержании бывшего активиста организации из 1990-х «Белый легион», а также серии обысков. TUT.BY изучил сюжеты, а также авторские колонки ведущих госСМИ за минувшие сутки.



Задержанный Виктор Данилов. Скриншоты из сюжета телеканала СТВ

«Беларусь 1»: «А какой арсенал найдут у всего легиона?»

Сюжет телеканала «Беларусь 1» о задержании Виктора Данилова, которого называют бывшим активистом « Белого легиона », получился в некотором роде эксклюзивным. По словам ведущей новостей, съемочная группа канала как раз вернулась с обыска у минчанина.

До этого весь день пресс-службы МВД и КГБ хранили молчание по поводу серии задержаний .

«Сегодня на ряде сайтов так называемых независимых СМИ развернулась целая кампания по отбеливанию задержанных накануне членов „Белого легиона“ — их называли то воспитателями, то любителями вышивать национальные орнаменты, но невинными продавцами книг», — рассказали перед сюжетом об изъятых у мужчины арсенале, символике и литературе.

Работники «Беларусь 1» напомнили, что во время уличных акций в 90-е «боевики этой группировки были кулаками оппозиции». И хотя в начале 2000-х «Белый легион» заявил о своем закрытии, участники на самом деле «залегли на дно, ожидая своего часа».





Разглядывая изъятый у Данилова черно-красный флаг происходит разговор с неизвестным человеком (вероятно, сотрудником органов). Первый объясняет:

— Украинский флаг. Его используют украинцы.

— Какие украинцы? Какие организации?

— Я не знаю, его все используют. Он является, насколько я помню, флагом бандеровской ОУН, — говорит Данилов.

Потом разговор заходит об оружии. Показывают автомат Калашникова, гранаты, дымовые шашки, запалы, дробовики, карабины, машинку для зарядки магазина автомата и бронежилет.

— Это все находилось у вас дома? — уточняет человек позади камеры.

— Ну, это все находилось у меня дома, — отвечает Данилов, у его ног разложено оружие.

«И это нашли в квартире только одного бойца „Белого легиона“. А какой арсенал найдут у всего легиона? — звучит закадровый голос. Показывают картину с имитацией капель крови. — В первом акте картина залита кровью только на стене. Можно только догадываться, какие художества вовремя успели пресечь до второго стрит-акта 25 марта».





Столичное телевидение: «Не учли, что каждый был под контролем»

У телеканала СТВ тоже оказались кадры из квартиры бывшего легионера Данилова. Сняли даже книжную полку, где вместо привычных статуэток расставлены в ряд гранаты.



Скриншот из сюжета телеканала СТВ

«Радикальная организация, вроде как ушедшая с авансцены почти 15 лет назад, вновь на слуху», — сообщает СТВ. И якобы идеи организации — милитаристские — дожили до наших дней.

«Здесь война зашита в ментальность. „Белый легион“ не исчез, как некогда братки из 90-х стали успешными бизнесменами в России, легионеры открыли лагеря для детей, но только военно-патриотические. Поэтому если и форма, то только армейская».

Как сообщила ведущая, 22 марта прошло «несколько десятков обысков». А относительно изъятого арсенала у Данилова «есть основания предполагать, что все это предназначалось для организации беспорядков в стране».

Телеканал утверждает, что во время уличных акций 90-х легионеры были в первых рядах оппозиции, где прорывали кордоны милиции «плечом к плечу с радикалами из УНА-УНСО, забрасывали правоохранителей камнями в том же 99-м».

В сюжете — кадры из хроники с тренировок «Белого легиона» в лесах, кадры с митингов в 90-х, в том числе как демонстранты переворачивают милицейскую машину.

«Судя по сегодняшним цитатам в заголовках интернета, легионеры превратились в пассионариев, мелких ремесленников и одухотворенных книготорговцев. Батик, крестик, коворкинг. Не иначе. Ждали весну, но почему-то так назвали не пору году, а пору фронта. Дескать, время пришло. „Белый легион“, как сошел белый снег, вновь увидел белый свет. Правда, не учли, что каждый был под контролем».

Увиденное в квартире Данилова авторы сюжета называют «обычным бытом столичной богемы, но вежливые слова она не понимает» — это о штурме жилья после просьбы открыть двери самому.

В сюжете есть живые диалоги, вероятно, снова с сотрудниками органов. Перед мужчиной ставят деревянный ящик и достают какое-то приспособление.





— [Что это] у нас?

— Честно, я еще не разобрался, что это такое. Скорее всего, это для заряжения ленты.

— Какой ленты?

— Ну, как я понимаю, от автомата, наверное.

[Монтаж кадров]

— Ну, в коллекцию.

— Какую коллекцию? У вас большая коллекция?

— Ну, всяких вещей. Да, как вы видите, — оглядывается и кивает головой мужчина.

«Арсенал серьезный. А вот такая символика как черно-красный флаг анархии, потом штандарт батальона „Азов“ и памятка добровольца уже вызывают опасение. А вот и плакат легиона — руны или свастика, поспорят журналисты. Что это? Данилов говорит, что все это мое».

Как и журналисты канала «Беларусь 1», СТВ показывает картину в комнате у задержанного: боевик в балаклаве с бело-красно-белым флагом рядом с БТР — все на фоне белорусского Дома правительства.

«Говорят, увлеченные эстеты разбираются в искусстве — Айвазовский на всю стену не прошел, но здесь свой девятый вал, — говорит голос за кадром — И всего лишь одно задержание. А что это — „Белый легион“ — сотня или батальон, наверное, стоит решить тогда, когда посчитают весь арсенал задержанной богемы».

ОНТ: «У соседей такие группировки сыграли решающую роль в перевороте»

В сюжете телеканала ОНТ все те же кадры штурма, но тут они подписаны как «оперативная съемка».





Об истории «Белого легиона» автор сюжета на ОНТ рассказывает слово в слово словами телеканала, «Беларусь 1». Все же «кулаки оппозиции», связь с украинскими радикалами, забрасывание камнями милиции на митинге в 1999-м и «залегание на дно». Но диалоги задержанного с людьми в помещении новые:

— Это что?

— Это дымовая шашка, — отвечает Данилов.

— Дымовая шашка, да? А для чего она используется?

— Она на играх стоит страйкбольных.

Журналисты акцентируют внимание на картине с бойцами и БТР, черно-красном флаге и оружии. И даже показывают некую памятку для участников военизированных формирований, там можно прочитать:

«Выбранец 1) Уступнае слова 2) Сымболіка Марш «У Гушчарах» Віды выхадаў у лес Раштунак (склад заплечніка) Асабістыя рэчы Вопратка (летнік/трэніроўка) Лета Зіма Вясна Неабходныя рэчы Групавыя рэчы" [дальше неразборчиво]





— Вышколиться… Ну это когда собираются, как я понимаю, молодежь и тренируется, — продолжает Данилов.

— Чему тренируется?

— Ну, это надо уже у молодежи спрашивать. В зависимости от их целей.

— Но вы же прекрасно знаете, что это такое, вы были непосредственным участником этих мероприятий, — говорят люди за камерой.

— У меня цель научиться, улучшить свои навыки, которые были получены в армии.

— Какие навыки, например?

— Физические, какие-то… Ну, физические, в основном. Узнать что-то новое из изучения какой-то литературы.

Журналисты ОНТ также привели в сюжете комментарий от политического аналитика Вадима Боровика:

«Мы видим, что у наших соседей, там где преждевременно спецслужбы не сработали, такие вот группировки сыграли достаточно решающую роль в совершении государственного переворота. В Беларуси ведется эффективная превентивная работа по нейтрализации деятельности любых экстремистских структур».

И еще несколько мнений о митингах — в колонках госСМИ

Кроме того, 22 марта в государственной прессе появились колонки журналистов с мыслями по поводу митингов, провокаций и «уличных крикунов».

Журналист издания «СБ Беларусь Сегодня» рассуждает об этом в материале «Эскадрон шальных мыслей. Кому нужны провокации в канун 25 марта?».

«Все сложнее становится разобраться, где действительно дурацкая выходка, а где замаскированная под нее продуманная провокация», — констатирует Дмитрий Крят.

Он вспоминает о призывах в соцсетях от имени «Белого легиона» к «силовым действиям 25 марта»; объявлениях на подъездах минских многоэтажек, мол, в этот день отключат электричество жильцам за то что те участвовали в маршах против декрета о тунедяцах.

«Как вам «методы»? Вдруг из ста человек, покрутивших пальцем у виска, хотя бы пара-тройка примет липу за чистую монету, — рассуждает журналист «СБ». Он напоминает, что 25-го по всему миру пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли», когда на час отключают электричество для экономии — и Минск его отмечает давно.

«И, глядишь, уже не двое, а пятеро из ста увидят в доброй инициативе коварное проявление угнетения. Не продуманный ли пиар-ход? Что-то это совпадение совсем не кажется случайным».

БЕЛТА опубликовала мнение своего редактора Владимира Марченко — «О реальных целях уличных крикунов». Автор рассуждает о «несменяемости» лидеров оппозиции, их лозунгов, приемов и обвинений.

«Для нагнетания обстановки и раскола в обществе оппозиция очень ловко использует отдельные недочеты власти. Не замечает построенных школ, больниц, спортивных сооружений, отремонтированных домов и проложенных дорог, новых производств и услуг — это все не для «независимых». Им проще выхватить единичный документ — подойдет и декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» — и сделать из него священное знамя праведной борьбы за права трудящихся, сознательно вбивая клин между людьми, разделяя на «мы» и «они».

Журналист также упомянул анархистов, с которыми «не церемонятся нигде: ни в Италии, ни в Греции, ни во Франции, ни в Германии», а в случае угрозы — сразу применяются водометы и слезоточивый газ.

Также редактор БЕЛТА возмущен родителями, которые приходят на митинги с детьми в колясках. А еще пенсионерами, которых положения декрета № 3 никак не касаются.

«Они живут в одном из самых спокойных регионов мира в окружении красивейшей природы и регулярно получают пенсию. Хочется с кем-то поговорить?».