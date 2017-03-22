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Новая эра труда: на работу – только через чиновника

23.03.2017 18:52 — Новости Общества | БДГ  
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Кадровые вопросы отныне будут решаться через чиновников местных властей, но сами чиновники пока еще не знают, как наладить процесс.

Благими намерениями

В поездке по Могилевской области Александр Лукашенко сделал несколько важных заявлений об изменениях в сфере трудовых отношений. Прием сотрудников на любое госпредприятие, равно как увольнение (по собственному желанию или по желанию работодателя) – будут согласоваться комиссией райисполкома.

Лукашенко пояснил, что решение не продиктовано каким-либо намерением «застопорить процесс увольнений и приема на работу».

Наоборот, чиновники должны контролировать – а не скрывают ли предприятия дополнительные рабочие места? Не слишком ли рьяно сокращают штат?

«Да, есть и недобросовестные работники, которые не держатся за работу», – сказал Александр Лукашенко. Но есть и слишком услужливые работодатели: «Сегодня, когда я требую среднюю зарплату в Br1 тыс., уже некоторые подумывают: да, дадим Br1 тыс., но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников, – отметил президент. – Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя», – передает БЕЛТА слова главы государства.

Клецк взял «под козырек»

Переварить и оценить эту новость общественность не успела: получила «под дых» сообщением о террористах, обезвреженных в районе Бобруйска и Осиповичей.

Так что в прессу тут же «просочился» внутренний документ Клецкого райисполкома за подписью председателя. Черным по белому: прием и увольнение работников на предприятия – контролируются местными исполнительными властями. «Утечка» должна была напомнить о важной инициативе.

Но как оказалось, к дополнительным вопросам райисполкомы не готовы.

В нескольких районах между БДГ и местными управлениями по труду, занятости и соцзащите происходил примерно одинаковый заочный диалог:

– Приемная.

– Кто бы мог нам рассказать о приеме и увольнении на работу по согласованию с райисполкомами. Каков механизм работы этого нововведения?

– Там журналисты звонят, про запрет без согласования спрашивают…, – глухо, уже мимо «трубки», говорил секретарь кому-то в кабинете.

– Ой, нет! – мгновенно раздавалось на заднем фоне. – Мы не комментируем! Пусть звонят в «идеологию»!

Просто удивительно, как у нас в стране умеют «нагнать секретности» вокруг любого факта, на который, вероятно, стоило бы реагировать открыто и оперативно, чтобы избежать лишней ажиотации и недовольства.

Но как нередко бывает в нашей стране: скорее всего, идея-то озвучена, а исполнителей – местных чиновников, – пока не проинструктировали, как именно ее воплощать в жизнь.

Секрет полишинеля

В каждом райисполкоме, скорее всего, будет сформирована отдельная комиссия, которая будет рассматривать заявления о трудоустройстве и увольнении, направленные из отделов кадров. Предприятия будут ежемесячно отчитываться о свободных вакансиях.

То есть такая комиссия, по сути, дублирует функции служб занятости? Зачем белорусам две структуры, которые занимаются одинаковым делом – предоставлением вакансий? Кроме того, любое предприятие само в состоянии воспользоваться одной из десятка популярных интернет-площадок для поиска сотрудников на вакантные должности. Это, кстати, бесплатно.

А вот бесплатно ли будет работать очередная комиссия из чиновников?..

Когда ждать

По словам начальника кадрового отдела, одного из минских предприятий, к которому БДГ обратилось не за комментарием, а за консультацией:

«В любом случае, эта инициатива пока не отрегулирована законодательно, так что не удивительно, что кадровики и чиновники – отмалчиваются». – По словам специалиста, «организовать согласование с исполкомами для кадровых отделов не сложно: схема частично отработана с Декретом №5 «об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», принятого в конце 2014 года». Так что, возможно, инициатива начнет воплощаться в жизнь уже очень скоро.

Сложно только представить, сколько тонн бумаги, времени и гигабайтов уйдет на бесконечные переписки исполкома с кадровиками по каждому (!) уволенному или нанятому сотруднику.

Поделись работою своей, и она к тебе не раз еще вернется

Нет четкого разъяснения и по главному вопросу последнего времени: как эти «согласования» помогут трудоустроить «социальных иждивенцев» из «Декрета №3»? Ведь инициатива явно прозвучала с расчетом на них.

А что делать, если на предприятиях просто нет свободных вакансий? Не портить показатели перед исполкомом и срочно уволить парочку сотрудников, чтобы взять бывшего «тунеядца»?

Похоже, белорусам предлагают работать по очереди.

 
Теги: Новости
 
 
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Кадровые вопросы отныне будут решаться через чиновников местных властей, но сами чиновники пока еще не знают, как наладить процесс. Благими намерениями

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