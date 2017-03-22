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Делегация Молдовы отказалась ехать на заседание МПА СНГ в Петербург
23.03.2017 18:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Молдавская делегация не примет участие в предстоящем заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Об этом заявил спикер парламента Молдовы
Причина - дипломатическая нота, переданная ранее властями страны в адрес Российской Федерации. В Кишиневе считают, что молдавские чиновники подвергаются необоснованным проверкам при въезде в Россию, поэтому рекомендовали официальным лицам воздержаться от поездок в РФ. Андриан Канду отметил, что официальный ответ из Москвы на дипломатическую ноту пока не получен.
Часть молдавских депутатов все же намерена посетить Санкт-Петербург. Оппозиционная Партия социалистов считает решение бюро парламента некорректным.
«Мы посоветовались с коллегами из Партии социалистов и приняли решение, что члены делегаций, представляющих наше политформирование, примут участие в заседании даже за свой счет. Вне зависимости от того, как нас будут воспринимать, как официальную делегацию или неофициальную, мы обязаны участвовать в этом заседании, поскольку СНГ - это важная для нас структура», - заявила председатель фракции Партии социалистов Молдовы Зинаида Гречаная.
Как отметил Андриан Канду, запретить депутатам принять личное участие в заседании МПА СНГ бюро парламента не может, однако делегация не будет считаться официальной.
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В итоге депутатский корпус страны будет представлен неофициальной делегацией с участием социалистов.
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