Молдавская делегация не примет участие в предстоящем заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду . Он пояснил, что данное решение было принято на постоянном бюро парламента, передает телеканал «МИР 24».

Причина - дипломатическая нота, переданная ранее властями страны в адрес Российской Федерации. В Кишиневе считают, что молдавские чиновники подвергаются необоснованным проверкам при въезде в Россию, поэтому рекомендовали официальным лицам воздержаться от поездок в РФ. Андриан Канду отметил, что официальный ответ из Москвы на дипломатическую ноту пока не получен.

«Хочу сделать важное уточнение, чтобы не было неправильных интерпретаций. Республика Молдова и парламент страны не бойкотируют работу и деятельность СНГ. Сегодня мы разошлем письма в адрес спикеров и руководителей делегаций стран Содружества Независимых Государств, а также в адрес принимающей стороны, госпоже Матвиенко и господину Володину о мотивах отказа Республики Молдова участвовать в этом событии», - сказал спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

Часть молдавских депутатов все же намерена посетить Санкт-Петербург. Оппозиционная Партия социалистов считает решение бюро парламента некорректным.

«Мы посоветовались с коллегами из Партии социалистов и приняли решение, что члены делегаций, представляющих наше политформирование, примут участие в заседании даже за свой счет. Вне зависимости от того, как нас будут воспринимать, как официальную делегацию или неофициальную, мы обязаны участвовать в этом заседании, поскольку СНГ - это важная для нас структура», - заявила председатель фракции Партии социалистов Молдовы Зинаида Гречаная.

Как отметил Андриан Канду, запретить депутатам принять личное участие в заседании МПА СНГ бюро парламента не может, однако делегация не будет считаться официальной.