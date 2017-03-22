В Могилеве из университета им. А. Кулешова отчислили Елену Кисель — девушка участвовала в « Марше нетунеядцев » 15 марта. До получения диплома Елене оставалось три месяца. Студентка успела даже получить предварительное распределение в Гомель.



Алена Кисель — слева с плакатом в руках. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Приказ подписан. Официально отчислили, — сообщила TUT.BY девушка.

Елена рассказала, что 22 марта состоялся совет профилактики. На нем решили ходатайствовать на имя ректора об отчислении Кисель и еще двух ее одногруппниц. Причиной для этого, по словам девушки, были многочисленные пропуски.

— Они действительно были, но до моего участия в марше на них никогда не обращали внимания, не было никаких взысканий. Так что я уверена, что моих одногруппниц хотят отчислить вместе со мной, чтобы отвлечь внимание от реальной причины, — говорит Елена.

Она считает, что настоящая причина ее исключения из университета — участие в акции.

На «Марше нетунеядцев» в Могилеве Елена Кисель держала плакат с изображением «ждуна» и надписью «Присаживайся, будем ждать, когда станет хорошо». После окончания акции ее и еще 7 участников марша задержали . За участие в несанкционированном мероприятии девушка получила штраф в размере 15 базовых величин.

— На следующий день после суда меня вызвали в деканат. Декан и куратор стали спрашивать, для чего я ходила на эту акцию, что я там делала. После этого велели писать объяснительную на имя ректора. Я отказалась, сказав, что у меня есть право на выражение своего мнения и я им воспользовалась. После этого они стали говорить, чтобы я писала объяснительную за пропуски занятий. Я это сделала, — передает слова Кисель mspring.online .

Елена говорит, что на факультете педагогики и психологии детства, который она должна была закончить через 3 месяца, всегда были проблемы с посещаемостью, причем не только на последнем курсе. Однако из-за этого на ее памяти никого не отчисляли, тем более перед самым окончанием учебы.

Окончательное решение об исключении принимал ректор вуза Константин Бондаренко. Девушка надеялась убедить его дать ей доучиться.

— Встречу назначили на 12 часов. Когда я вошла, там был ректор, декан моего факультета и два проректора. Ректор сказал, что с такими пропусками меня давно надо было отчислить. Когда я спросила, почему же меня решили отчислить после участия в акции, все сделали удивленный вид и начали спрашивать, что за акция и причем здесь она, — сказала Кисель.

Вместе с Кисель отчислили одну ее одногруппницу. Второй студентке вынесли предупреждение.

В отделе кадров МГУ им. А. Кулешова сообщили, что Елена Кисель и Виталина Ковалева исключены из университета за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, выразившееся в систематических пропусках учебных занятий без уважительных причин.

Девушкам сказали, что они могут восстановиться через год на платную дневную форму обучения либо заочную.