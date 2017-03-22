В столице планируется сократить закупки импортных продуктов питания для учреждений образования с целью удешевления школьных обедов. Этот вопрос, как пишет агентство « Минск-Новости », поднимался 23 марта на заседании столичной мэрии.



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На заседании обсуждалось исполнение бюджета Минска за 2016 год и реализация мер по исполнению бюджета в 2017 год.

— Администрациями районов, комитетом по образованию не принимаются должные меры по контролю за удешевлением стоимости блюд, — отметил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский.

Он проинформировал, что Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) проведены мониторинги объектов общественного питания в учреждениях общего среднего образования, в ходе которых установлены факты использования при приготовлении блюд дорогостоящих пищевых продуктов, закупаемых в торговых сетях, а не у производителей.

— Это приводит к удорожанию стоимости блюд и несоблюдению натуральных норм питания, — пояснил Бурачевский.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил определить перечень продуктов питания импортного производства, которые могут быть закуплены для школ, поскольку не производятся в Беларуси, отсутствуют в связи с сезонными особенностями или по другим объективным причинам. Но фактов закупки более дорогих импортных яблок или лука при наличии аналогичной отечественной плодоовощной продукции быть не должно.