﻿ Редактор Kraj.by осуждена на 20 базовых штрафа за анонс "Марша нетунеядцев" в Молодечно. 21.by
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Редактор Kraj.by осуждена на 20 базовых штрафа за анонс "Марша нетунеядцев" в Молодечно

23.03.2017 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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23 марта в суде Молодечненского района рассмотрели протокол, который милиция составила на главного редактора регионального издания Kraj.by Светлану Тишко. Ее обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий и оштрафовали на 20 базовых величин.


10 марта на неразрешенный «Марш нетунеядцев» в Молодечно пришли около 500 человек. К протестующим даже вышел мэр — но с ним говорить никто не захотел. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На Светлану Тишко милиция составила административный протокол по ст. 23.34 КоАП. Претензии были к материалу от 28 февраля, где указывалось, что 10 марта в Молодечно пройдет марш против декрета о тунеядстве. Однако он не был санкционирован властями.

Милиция пришла с протоколом в редакцию как раз в день проведения марша. Сегодня суд обязал редактора заплатить штраф.

«Мне ў віну ставілі тое, нібыта такім чынам я заклікала ўдзельнічаць у гэтым маршы. А яно несанкцыянаванае, таму, маўляў, не маеце права пра яго паведамляць без дазволу. Мы ў судзе настойвалі: журналіст не павінен мець дазвол, каб пісаць навіны, гэта проста інфармаванне людзей пра тое, што адбываецца і будзе адбывацца ў горадзе. Ці яны не заўважаць, што на плошчы натоўп народу сабраўся?», — рассказала TUT.BY Светлана Тишко.

 
 
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Ее обвиняли в нарушении порядка организации массовых мероприятий. "Журналіст не павінен мець дазволу каб пісаць навіны", настаивает редактор.

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