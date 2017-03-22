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Редактор Kraj.by осуждена на 20 базовых штрафа за анонс "Марша нетунеядцев" в Молодечно
23.03.2017 20:20 — Новости Общества | Tut.by
23 марта в суде Молодечненского района рассмотрели протокол, который милиция
На Светлану Тишко милиция составила административный протокол по ст. 23.34 КоАП. Претензии были к материалу от 28 февраля, где указывалось, что 10 марта в Молодечно пройдет марш против декрета о тунеядстве. Однако он не был санкционирован властями.
Милиция пришла с протоколом в редакцию как раз в день проведения марша. Сегодня суд обязал редактора заплатить штраф.
«Мне ў віну ставілі тое, нібыта такім чынам я заклікала ўдзельнічаць у гэтым маршы. А яно несанкцыянаванае, таму, маўляў, не маеце права пра яго паведамляць без дазволу. Мы ў судзе настойвалі: журналіст не павінен мець дазвол, каб пісаць навіны, гэта проста інфармаванне людзей пра тое, што адбываецца і будзе адбывацца ў горадзе. Ці яны не заўважаць, што на плошчы натоўп народу сабраўся?», — рассказала TUT.BY Светлана Тишко.
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Ее обвиняли в нарушении порядка организации массовых мероприятий. "Журналіст не павінен мець дазволу каб пісаць навіны", настаивает редактор.
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