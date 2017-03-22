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Автомат и холодное оружие: КГБ рассказал, что нашли при задержании у Лозовского

23.03.2017 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время задержания Мирослава Лозовского у него в авто обнаружен автомат Калашникова, а также два магазина патронов к нему. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РБ (Массовые беспорядки). Такие подробности БЕЛТА сообщили в Комитете государственной безопасности.


Фото: БЕЛТА

По сообщению КГБ, во время обыска по месту жительства Лозовского обнаружены и изъяты несколько единиц холодного оружия (топоры, ножи, мачете), телескопическая дубинка, приклад от автомата, символика националистических белорусских и украинских организаций и структур, головной убор с вышитым гербом «Белый легион».

Сейчас Лозовский находится в СИЗО КГБ.


Мирослав Лозовский. Фото с сайта budzma.by

Напомним, одного из бывших лидеров организации «Белый легион» Мирослава Лозовского задержали вечером 21 марта. Около 20.00 на время обыска его привезли домой люди в масках.

«Мирослав был сильно избит, голова окровавлена. По словам спецслужб в штатском, тот „оказал сопротивление“ во время задержания», — писало издание «Новый час».

Как сообщила «Радыё Свабода» невеста Лозовского, в ходе обыска были изъяты все деньги («семейные накопления»), «какие-то вещи с символикой Украины» и шеврон организации «Белый легион».

По ее словам, человек, проводивший обыск, подтвердил, что Мирослав связан с призывами к вооруженной борьбе, которые появились в интернете. Речь идет о сообщениях от имени «Белого легиона» с призывом принять участие в Дне Воли 25 марта, которые были опубликованы в соцсетях 18 марта. Подруга Лозовского назвала эти сообщения «фейком и провокацией» — по ее словам, аккаунт был взломан.

 
 
Ссылка на источник 25
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Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.293 УК РБ (массовые беспорядки).

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