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Схрон оружия и изучение тактики боя. ТВ сообщило новые подробности по делу о массовых беспорядках

23.03.2017 21:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусские правоохранители обнаружили схрон оружия в Столбцовском районе. В нем находились куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ.

Как заявили в сюжете, тайник принадлежал участникам «Белого легиона». В тайнике были куски арматуры, а также две 100-литровые емкости. В одной — куски арматуры, во второй — 6 гранат и запалы к ним.

Также в сюжете показали одного из «активистов „Белого легиона“». .

«Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий и упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях», — рассказал неназванный активист.

Руководителями он назвал Данилова и Лозовского.

Напомним, сегодня стало известно о возбуждении КГБ уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Задержано 26 человек, проведено 29 обысков в результате которых изъяты оружие, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

 
 
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Как заявили в сюжете, тайник принадлежал участникам "Белого легиона".

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