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Схрон оружия и изучение тактики боя. ТВ сообщило новые подробности по делу о массовых беспорядках
23.03.2017 21:07 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские правоохранители обнаружили схрон оружия в Столбцовском районе. В нем находились куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним. Такая информация прозвучала в эфире
Как заявили в сюжете, тайник принадлежал участникам «Белого легиона». В тайнике были куски арматуры, а также две 100-литровые емкости. В одной — куски арматуры, во второй — 6 гранат и запалы к ним.
Также в сюжете показали одного из «активистов „Белого легиона“». .
«Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий и упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях», — рассказал неназванный активист.
Руководителями он назвал Данилова и Лозовского.
Напомним, сегодня стало известно
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Как заявили в сюжете, тайник принадлежал участникам "Белого легиона".
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