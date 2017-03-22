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Лукашенко: власти Беларуси ничего и никого не боятся

23.03.2017 20:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске сегодня обсуждали вопросы безопасности. Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Это закрытое совещание президент Беларуси принципиально провел с участием прессы. Глава страны обеспокоен информацией, поступающей от силовых структур. Речь идет о провокациях, которые участились в последнее время. Лукашенко уверен: на подобные деяния надо реагировать по всей строгости закона.

Глава республики также заявил, что руководство Беларуси в состоянии сохранить порядок в стране.

«Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране, мы ничего и никого не боимся. И если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку», - заявил Лукашенко.

Накануне стали известны детали задержания активистов экстремистской националистической организации «Белый легион». Боевики готовили в стране провокацию с оружием. По данным КГБ, планировалось и прибытие боевиков с Украины.

У боевиков нашли оружие, боеприпасы и материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Националистическая организация «Белый легион» еще в 90-х объявила о прекращении существования. А по сути, на долгие годы ушла в подполье. Ее активисты все это время проводили тренировки в лесу. Боевикам «Белого легиона» - от 25 до 43 лет.

Уголовное дело уже возбуждено, в настоящее время идут оперативно-следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в республике задержали активистов экстремистской националистической организации «Белый легион».

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