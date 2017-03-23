Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойной жизни граждан в стране и ориентирует властные органы на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности.

«Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране, и мы ничего и никого не боимся, — подчеркнул Президент. — Давайте обсудим ситуацию, которая складывается. Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю. Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем)».

«Обсудим весь комплекс той информации и мероприятий, которые проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой, и сделаем соответствующие выводы. Никого, подчеркиваю, не запугивая, не пугая, будем действовать ровно по закону», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что данное совещание специально было решено провести открыто. «Я придерживаюсь одной точки зрения: мы ничего ни от кого не должны закрывать. Мы должны честно, открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей и, естественно, не могут не волновать нас», — сказал он. Александр Лукашенко в этой связи отверг бытующее в определенных кругах мнение, что накануне некоторых нежеланных событий власть начинает кого-то запугивать. «Вижу, что ходит такая шальная мысль у кого-то. Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Особенно что касается Президента. Мы проводим честную, искреннюю политику», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что власть не допустила, чтобы страну разворовали и растащили на куски. «Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов, — сказал Александр Лукашенко. — Но тем не менее как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем. Хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны».

«Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что в стране поддерживается спокойствие и порядок, а люди чувствуют себя в безопасности. «Это непросто дается. И если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку. Вот тема нашего сегодняшнего разговора», — резюмировал Александр Лукашенко.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь