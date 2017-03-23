Руководство учреждения образования «Минское суворовское военное училище» уделяет большое внимание профессиональной ориентации своих воспитанников, мотивации их на поступление в военные учебные заведения Республики Беларусь.





В минувшую среду воспитанники Минского СВУ целый день провели на 227‑м общевойсковом полигоне. В рамках отработки программы их военной подготовки командование 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады организовало для 180 суворовцев под сводами полевой «академии» практические занятия по огневой подготовке.

После доведения мер безопасности парни приступили к отработке учебных вопросов. На оборудованных учебных местах ребята в алых погонах с неподдельным интересом знакомились с ТТХ боевой техники, изучали приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия, порядок действий при вооружении боевых машин. Затем практически отрабатывали нормативы по технической и огневой подготовке.





К слову, на многих учебных местах занятия с обучаемыми проводили офицеры — выпускники нашего суворовского училища. Например, гвардии капитаны Андрей Майсеенко и Николай Кузнецов. Приобретенный за годы службы войсковой опыт помог им быстро найти общий язык с суворовцами, дать исчерпывающие ответы на все вопросы своих любопытных подопечных. А тех интересовало буквально все — от дальности полета штатного артвыстрела до организации питания и проживания военнослужащих в полевых условиях.

Надо отметить, что в тот день под присмотром офицеров мальчишкам в алых погонах было разрешено многое: посидеть внутри боевых машин, прильнуть к прицелам Т‑72Б и БМП‑2, почувствовать себя наводчиком орудия, механиком-водителем и командиром боевой машины. Многим даже посчастливилось пострелять из ПКТ — и ребята эмоционально делились друг с другом впечатлениями.