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Помогите спасти жизнь!
23.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Мы — детская хоккейная команда «Лидские львы», тренеры и родители — обращаемся с мольбой о помощи в сборе средств на операцию и лечение за границей для Вадима Ошмяна.
Вадиму поставили страшный диагноз — саркома Юинга тазобедренной кости 4‑й стадии. Жизнь парня и его семьи разделилась на «до» и «после».
Открытый, чистый, мужественный ребенок, который на льду защищал честь и достоинство команды, города, радовался победам, огорчался поражениям, теперь борется за свою жизнь, борется за право строить планы на будущее.
К сожалению, у саркомы нет лишних дней, месяцев… Каждый день — это обратный отсчет в жизни Вадима.
Мы искренне просим, верим и надеемся, что вы не останетесь в стороне и поможете нам в сборе средств.
Помогите спасти жизнь!
Помогите выиграть наш самый главный матч!
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Мы — детская хоккейная команда «Лидские львы», тренеры и родители — обращаемся с мольбой о помощи...
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