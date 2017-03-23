Мы — детская хоккейная команда «Лидские львы», тренеры и родители — обращаемся с мольбой о помощи в сборе средств на операцию и лечение за границей для Вадима Ошмяна.





Вадиму поставили страшный диагноз — саркома Юинга тазобедренной кости 4‑й стадии. Жизнь парня и его семьи разделилась на «до» и «после».

Открытый, чистый, мужественный ребенок, который на льду защищал честь и достоинство команды, города, радовался победам, огорчался поражениям, теперь борется за свою жизнь, борется за право строить планы на будущее.

К сожалению, у саркомы нет лишних дней, месяцев… Каждый день — это обратный отсчет в жизни Вадима.

Мы искренне просим, верим и надеемся, что вы не останетесь в стороне и поможете нам в сборе средств.

Помогите спасти жизнь!

Помогите выиграть наш самый главный матч!