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Года увенчаны свершениями

23.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Республиканском Дворце культуры ветеранов состоялось торжественное собрание, посвященное 30‑летию создания Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов.


Кроме активистов БООВ, в нем приняли участие председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, первый заместитель председателя Минского горисполкома Фёдор Римашевский, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор запаса Иван Гордейчик, представители государственных структур, Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского республиканского союза молодежи, других общественных организаций, зарубежные гости.

Председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев во вступительном слове напомнил, что в столице проживает более 450 тысяч ветеранов и пенсионеров, среди них два Героя Советского Союза, 28 Героев Социалистического Труда, более двух тысяч участников Великой Отечественной войны, около 300 участников освобождения Беларуси в ходе операции «Багратион», около пяти тысяч участников боевых действий. Анатолий Алексеевич подчеркнул, что социальная защита пожилых людей остается приоритетной задачей организации, и решается она в совместной работе с государственными органами социальной защиты, Федерации профессиональных союзов, БРСМ, волонтерскими движениями.


Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, поздравляя ветеранов, зачитал также приветственный адрес министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова. В поздравлении, в частности, подчеркнут тот факт, что ветераны Беларуси остаются мощным отрядом нашего народа в обеспечении безопасности, мира и стабильности в стране.

За значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан страны приказом министра обороны ценными подарками награждена группа ветеранов, в том числе генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев и Герой Советского Союза полковник в отставке Василий Мичурин. Когда генерал-майор Александр Гура вручал подарок Василию Сергеевичу, зал встал. В этом выразилось всецело уважительное отношение народа к поколению победителей.

Поздравляя ветеранов, первый заместитель председателя Мингорисполкома Фёдор Римашевский отметил: во всех испытаниях они сохранили надежду и веру в лучшее, являясь для молодежи ярким примером ответственного отношения к делу, мудрости и патриотизма.

Схожие мысли звучали и в других поздравлениях, которые также подкреплялись почетными грамотами, благодарностями, букетами цветов и ценными подарками.

А завершилось торжество яркой концертной программой в исполнении звезд белорусской эстрады.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Натальи Огородник

 
 
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