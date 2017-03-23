Решение жилищного вопроса военнослужащих было и остается одной из самых значимых социальных задач, выполняемых в Вооруженных Силах. На сегодняшний день на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 9.000 военнослужащих.





Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями осуществляется за счет строительства частного жилья, включая строительство квартир в жилищно-строительных кооперативах и по государственному заказу, путем предоставления жилых помещений коммерческого использования и в общежитиях на период прохождения военной службы.

За последнюю пятилетку в данном вопросе достигнуты определенные успехи. Так, сегодня в жилых помещениях коммерческого использования и в общежитиях проживает более восьми тысяч военнослужащих, а более пяти тысяч, включая уволенных с военной службы, улучшили свои жилищные условия за счет строительства частного жилья.

Решение поставленных задач по жилищному обеспечению военнослужащих основывается на нормах жилищного законодательства, учитывающих специфику военной службы и определяющих социально-правовые гарантии для военнослужащих. Знание норм законодательства позволяет им правильно реализовывать свои жилищные права как во время прохождения военной службы, так и после увольнения на пенсию.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда, направление на приобретение жилых помещений, строительство которых осуществляется в рамках программ государственного заказа, регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь, Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», а также Указом Президента Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. № 215 «О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений», Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» и другими актами законодательства.

В указанных выше нормативных правовых актах определены основания для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, случаи, при которых граждане не могут быть приняты на такой учет, основания для снятия с учета и сохранения права состоять на учете, а также порядок предоставления льготных кредитов на улучшение жилищных условий.

Реализация жилищных прав для граждан, уволенных с военной службы, напрямую зависит от выбора дальнейшего места жительства после увольнения. Значительное число военнослужащих по увольнении убывает на постоянное место жительства в иные населенные пункты, что является одним из оснований для снятия их с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по прежнему месту службы.

При этом граждане, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, при наличии оснований, установленных законодательством, вправе встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в любом населенном пункте Республики Беларусь (за исключением г. Минска) в течение шести месяцев со дня увольнения. В этом случае они приобретают внеочередное право на включение в списки на получение льготных кредитов для строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений.

Для граждан, зарегистрированных по месту жительства в населенных пунктах, в которых они завершили военную службу, право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по прежнему месту военной службы сохраняется.

Имеют место случаи, когда в отношении военнослужащих, включая граждан, уволенных с военной службы, не представляется возможным установить их фактическое место жительства (к примеру, при их регистрации только по адресу воинской части).

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 года № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» и Положением о порядке ведения регистрационного учета граждан по месту пребывания по месту нахождения государственного органа (организации), в котором предусмотрена военная служба, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2010 года № 1241, каждый гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства в пределах Республики Беларусь, а военнослужащие — также и по месту пребывания в воинских частях, в которых они проходят военную службу.

Одним из документов, необходимых для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, уточнения данных в отношении граждан, состоящих на учете, является справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выдаваемая организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским Советом депутатов (исполнительным комитетом). При этом воинская часть не уполномочена осуществлять выдачу такой справки в отношении граждан, зарегистрированных по месту пребывания по месту нахождения воинской части, а отсутствие возможности запросить и получить указанный документ не позволит военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, быть принятыми и состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, для реализации своих жилищных прав необходимо знать и соблюдать требования законодательства, своевременно заботиться о сохранении права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий после увольнения с военной службы.

Полагаем, что разъяснения отдельных норм законодательства будут способствовать правильным шагам военнослужащих на пути улучшения жилищных условий.

Подполковник Михаил Левшук, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил