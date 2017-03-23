На войсковом стрельбище 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел чемпионат структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ‑1). Состязания собрали вместе более 60 лучших стрелков, представлявших 21 команду. Запредельный накал борьбы и высокие результаты участников стали уже традиционными на подобных соревнованиях. Но в этом году они превзошли даже самые смелые ожидания организаторов и «старожилов» из числа спортсменов.





…Над полигоном навис туман, и разглядеть мишени с места построения команд едва удается. Однако тревога оказывается напрасной — пасмурная погода, наоборот, становится хорошим подспорьем для стрелков. С огневого рубежа мишени отлично видно, спрятавшееся за облаками солнце не «слепит» участников.

Торжественная церемония открытия, обязательный инструктаж по соблюдению требований безопасности… И вот первая смена стреляющих отправляется на огневой рубеж. Раздаются звонкие хлопки выстрелов — правда, пока они пристрелочные. Но уже беглого взгляда на «разминочные» пробоины достаточно для того, чтобы понять: здесь собрались действительно лучшие. За тремя пробными выстрелами следуют зачетные серии из десяти патронов. Теперь права на ошибку нет.

Пока судейская коллегия подсчитывает первые результаты стрельбы, на огневой рубеж выходит вторая смена. Новые мишени, новые стрелки… однако от перемены слагаемых результаты не страдают. Промежуточные лидеры меняются буквально после каждой смены. Гроссмейстерский рубеж в 90 набранных очков покоряется все большему количеству участников…





Стоит ли удивляться тому, что в такой плотной борьбе десяти зачетных выстрелов оказалось недостаточно для выявления победителя. Количество набранных очков (по 97!) и достоинство пробоин в мишенях подполковника Ильи Прошкина и майора Эдгара Жизневского оказалось абсолютно одинаковым. Для определения чемпиона судейская коллегия назначила перестрелку одним патроном. И оба офицера, вновь вышедшие на огневой рубеж, положили пули в «десятки»!

Только вторая перестрелка смогла назвать имя победителя чемпионата. Чуть удачливее партнера по команде (оба «дуэлянта» представляли главный центр обеспечения безопасности информационных технологий Вооруженных Сил) оказался майор Эдгар Жизневский. Третье место в личном зачете завоевал майор Дмитрий Антипенко (сборная команда главного управления идеологической работы Министерства обороны, центра психологических и социологических исследований, телекомпании «ВоенТВ»).





Успех представителей главного центра обеспечения безопасности информационных технологий Вооруженных Сил позволил их команде уверенно занять первое место и в командном зачете. Вторыми в этой номинации стали офицеры главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, третьими — спортсмены из главной военной инспекции Вооруженных Сил.

На церемонии награждения победителей и призеров соревнований первый заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил полковник Кирилл Чуприс также отметил высочайший уровень результатов участников. Так, за последние пять лет рубеж в 95 очков был взят лишь однажды — в 2015 году победителем чемпионата подполковником Ильёй Прошкиным. Ну а сейчас данный результат (соответствующий, к слову, первой разрядной норме) покорился всем призерам состязаний. Общее же число «разрядников» составило 15!





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Чемпионат по стрельбе из штатного оружия стал третьим видом ежегодной спартакиады структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил. Второй результат в стрельбе позволил команде главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил удержать лидерство по итогам уже проведенных состязаний. Но у ее преследователей еще есть шанс оспорить звание победителя спартакиады — программу завершат соревнования по офицерскому троеборью.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора