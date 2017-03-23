Председатель cовета Минской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов подполковник в отставке Анатолий Моисеев — один из самых активных и авторитетных руководителей районных организаций Минской области. Нет в Минском районе человека, который не знал бы Анатолия Михайловича. Он активно занимается и проблемами ветеранов, и вопросами патриотического воспитания молодежи. Ни одно важное событие в молодежной среде не обходится без его участия — будь то военно-патриотическая игра или вручение паспортов молодым жителям Минщины. Выступает и в школах, и в воинских коллективах. Подполковника в отставке приглашают в воинские части и на принятие Военной присяги. И на такие приглашения он откликается охотно и с радостью. Как-никак службе в Вооруженных Силах летчик Анатолий Моисеев посвятил 33 года, видел под крылом своего Ту‑95 белые шапки Эльбруса и Казбека и бескрайние белые просторы Северного Ледовитого океана, приземлялся на острове Среднем (Северная Земля). Такое остается в памяти навсегда.