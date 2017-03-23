Центр допризывной подготовки Советского района открылся 18 декабря 2012 года на базе средней школы № 122 г. Минска. С тех пор его руководителем является подполковник запаса Витольд Коляков.





Педагоги и командиры

Настоящий военный — энергичный, уверенный в себе — подполковник запаса Витольд Коляков просто заряжает своей энергией. Почти все мужчины в его семье были военнослужащими, оба деда и бабушка сражались на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн. Витольд окончил Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Прошел путь от заместителя командира роты до заместителя начальника разведки танковой дивизии.