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Основатель "Белого легиона" сообщил о задержании руководителя клуба "Патриот" Николая Михалькова

24.03.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Основатель «Белого легиона» Сергей Бульба (Числов) сообщил о задержании своего брата, руководителя клуба «Патриот» Николая Михалькова.


Фото: Андрей Журавлев, komkur.info

По предварительным данным, 23 марта Николая Михалькова пригласили на беседу в КГБ Бобруйска. С тех пор на связь он не выходил, а его машина находится возле здания ведомства. 

Николай Михальков — руководитель военно-спортивного клуба «Патриот» на базе Центра творчества детей и молодежи в Бобруйске. Сам Михальков — в прошлом кадровый офицер, который служил в одной из воздушно-десантных бригад специального назначения.

Его сын, Ян Михальков, был задержан 21 марта по делу о массовых беспорядках. Брат Михалькова, Сергей Бульба (Числов) — основатель «Белого легиона», активисты которой также задержаны.

Напомним, всего по делу о массовых беспорядках задержано 26 человек, в основном это активисты организации «Белый легион». Было проведено 29 обысков — В КГБ рассказали, что нашли оружие и боеприпасы при задержании у руководителя организации Мирослава Лозовского и других.

Задержания в Минске и Бобруйске прошли после заявления Александра Лукашенко о том, что спецслужбы обнаружили в Беларуси «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием».

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, 23 марта Николая Михалькова пригласили на беседу в КГБ Бобруйска. С тех пор на связь он не выходил, а его машина находится возле здания...

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