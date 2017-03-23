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Основатель "Белого легиона" сообщил о задержании руководителя клуба "Патриот" Николая Михалькова
24.03.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Основатель «Белого легиона» Сергей Бульба (Числов) сообщил о задержании своего брата, руководителя клуба «Патриот» Николая Михалькова.
По предварительным данным, 23 марта Николая Михалькова пригласили на беседу в КГБ Бобруйска. С тех пор на связь он не выходил, а его машина находится возле здания ведомства.
Его сын, Ян Михальков, был задержан 21 марта по делу о массовых беспорядках. Брат Михалькова, Сергей Бульба (Числов) — основатель «Белого легиона», активисты которой также задержаны.
Напомним, всего по делу о массовых беспорядках
Задержания в Минске и Бобруйске прошли после
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По предварительным данным, 23 марта Николая Михалькова пригласили на беседу в КГБ Бобруйска. С тех пор на связь он не выходил, а его машина находится возле здания...
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