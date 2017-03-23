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Снег и скачки температуры. Погода в Витебске в выходные
24.03.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные ожидается нестабильная погода: ночью будет подмораживать, но днем воздух будет прогреваться. Синоптики Республиканского гидрометеоцентра
В субботу, 25 марта, в Витебске ночью −1…−3 °С, днем +2…+4 °С. В первой половине дня облачно, без осадков, но вечером может пойти мокрый снег.
В воскресенье ночью около нуля, днем воздух прогреется до +6 °С. Утром прогнозируют снег.
Начало новой недели будет некомфортным в плане погоды: будет идти дождь и мокрый снег.
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В предстоящие выходные ожидается нестабильная погода: ночью будет подмораживать, но днем воздух будет прогреваться.
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