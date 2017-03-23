В предстоящие выходные ожидается нестабильная погода: ночью будет подмораживать, но днем воздух будет прогреваться. Синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют мокрый снег.



Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 25 марта, в Витебске ночью −1…−3 °С, днем +2…+4 °С. В первой половине дня облачно, без осадков, но вечером может пойти мокрый снег.

В воскресенье ночью около нуля, днем воздух прогреется до +6 °С. Утром прогнозируют снег.

Начало новой недели будет некомфортным в плане погоды: будет идти дождь и мокрый снег.

Погода в Витебске и области

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