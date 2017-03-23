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В Бресте будут судить активистку Наталью Папкову за участие в марше нетунеядцев

24.03.2017 08:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Ленинского района Бреста 23 марта начал рассматривать административное дело активистки общественного движения "Молодая Беларусь" Натальи Папковой об участии в акции за отмену декрета о "тунеядцах", которая прошла в Бресте 12 марта.


Около 18.00 активистку из изолятора временного содержания доставили в суд, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин. Папкова заявила ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 24 марта. Активистку освободили из-под стражи.

В Бресте 22 марта около 11.30 сотрудники милиции задержали Папкову на железнодорожном вокзале. В Ленинском РОВД в ее отношении составили протокол по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, затем до суда поместили в ИВС.

С начала месяца это второе задержание активистки. Первый раз она была задержана в Бресте днем 3 марта, когда вышла из своего дома. Два сотрудника милиции посадили ее в автомобиль и увезли. Папкову поместили в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера. Оттуда днем 6 марта ее выпустили.

Папкова сообщила БелаПАН, что в закрытом медучреждении ей не давали никаких медикаментов. Активистка уверена, что в диспансер ее поместили, чтобы не дать возможности принять участие в протестной акции 5 марта в Бресте.

Брестские власти разрешили демсилам провести акцию в День Воли, 25 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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