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В Бресте будут судить активистку Наталью Папкову за участие в марше нетунеядцев
24.03.2017 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Бреста 23 марта начал рассматривать административное дело активистки общественного движения "Молодая Беларусь" Натальи Папковой об участии в акции за отмену декрета о "тунеядцах", которая прошла в Бресте 12 марта.
Около 18.00 активистку из изолятора временного содержания доставили в суд, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин. Папкова заявила ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 24 марта. Активистку освободили из-под стражи.
В Бресте 22 марта около 11.30 сотрудники милиции
С начала месяца это второе задержание активистки.
Папкова сообщила БелаПАН, что в закрытом медучреждении ей не давали никаких медикаментов. Активистка уверена, что в диспансер ее поместили, чтобы не дать возможности принять участие в протестной акции 5 марта в Бресте.
Брестские власти
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С начала месяца это второе задержание активистки.
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