МИНСК, 24 мар — Sputnik. В Беларуси невозможно повторение украинского сценария по силовой смене власти, считает генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в республике был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и уже два десятка человек задержаны правоохранителями. По факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — активисты "Белого легиона" вместе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" с лидеров Дмитрием Дашкевичем. Всего, по информации КГБ, задержаны 26 человек. Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, гранаты, дубинки, детали взрывных устройств, военная амуниция. Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов "Белого легиона" оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

"Я думаю, что риска повторить судьбу Украины в Беларуси нет никакого. Там крепкая власть, очень крепкий президент с абсолютно внятной позицией, с хорошо развитой системой силовых структур и вообще политической жизни", — заявил Бордюжа в эфире телеканала "Беларусь 1" в четверг вечером.

Он подчеркнул, что с точки зрения стабильности Беларусь находится сейчас на лидирующих позициях.