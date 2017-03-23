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Генсек ОДКБ: украинский сценарий в Беларуси невозможен
24.03.2017 09:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. В Беларуси невозможно повторение украинского сценария по силовой смене власти, считает генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
© Sputnik Иван Руднев
Как ранее сообщал Sputnik, во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в республике был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и уже два десятка человек задержаны правоохранителями. По факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — активисты "Белого легиона" вместе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" с лидеров Дмитрием Дашкевичем. Всего, по информации КГБ, задержаны 26 человек. Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, гранаты, дубинки, детали взрывных устройств, военная амуниция. Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов "Белого легиона" оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.
"Я думаю, что риска повторить судьбу Украины в Беларуси нет никакого. Там крепкая власть, очень крепкий президент с абсолютно внятной позицией, с хорошо развитой системой силовых структур и вообще политической жизни", — заявил Бордюжа в эфире телеканала
Он подчеркнул, что с точки зрения стабильности Беларусь находится сейчас на лидирующих позициях.
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В республике крепкая власть, развитая система силовых структур и политической жизни, считает Бордюжа.
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