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Похолодание и пасмурное небо. Погода в Могилеве в выходные
24.03.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Похоже, Масленицу могилевчане отпраздновали неправильно — зима все еще не хочет сдавать свои позиции. Последние дни марта будут, в основном, пасмурными и не очень теплыми. А в отдельные дни еще и дождливыми, с сильным ветром.
Сегодня, 24 марта, днем будет максимум +8°С, однако пасмурно.
В субботу похолодает до +3°С. Днем ожидается порывистый ветер, а к вечеру возможен мокрый снег.
В воскресенье, 26 марта, ветер утихнет, осадков не прогнозируют. Погода однако будет пасмурной. Температура воздуха поднимется максимум до +5°С.
В понедельник порывистый ветер вернется и принесет с собой мокрый снег и дождь. Столбик термометра поднимется максимум всего на градус — до +6°С.
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Серьезного потепления пока не прогнозируют.
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