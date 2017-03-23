Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают даже мокрый снег. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 25 марта, в Гродно и области будет облачно. Ожидается пасмурный и дождливый день. В середине дня синоптики обещают даже мокрый снег. Температура воздуха +4… +6°C. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 11 м/с.

В воскресенье, 26 марта, будет холоднее. Температура воздуха утром 0… +2°С. Днем — +3… +5°С. Утром и днем синоптики обещают дождь и мокрый снег

Погода в Гродно и области .

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!