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Погода в Гродно и области в выходные: холодно, ветрено и дожди

24.03.2017 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают даже мокрый снег. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 25 марта, в Гродно и области будет облачно. Ожидается пасмурный и дождливый день. В середине дня синоптики обещают даже мокрый снег. Температура воздуха +4… +6°C. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 11 м/с.

В воскресенье, 26 марта, будет холоднее. Температура воздуха утром 0… +2°С. Днем — +3… +5°С. Утром и днем синоптики обещают дождь и мокрый снег

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают даже мокрый снег.

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