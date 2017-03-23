МИНСК, 24 мар — Sputnik. В Беларуси с 1 апреля 2017 года будут повышены цены на некоторые виды сигарет, говорится в материалах министерства по налогам и сборам.

В Беларуси производители и импортеры табачных изделий наделены правом ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на свою продукцию.

Согласно данным МНС, Гродненская табачная фабрика "Неман" заявила о повышении цен сразу на многие "народные бренды": подорожание затронет марки сигарет "Минск", "Минск 7", "Премьер", "Премьер 7" — цены на них вырастут на 2 копейки.

Сигареты "Магнат", "Магнат 7", некоторые виды Luckies, Kent подорожают на 5 копеек, марки "Фэст" и "Фэст 7" — на 6 копеек, также подорожают некоторые виды сигарет NZ.

Также повышает цены на свою продукцию и второй белорусский производитель — компания "Табак-Инвест". В частности, сигареты Camel Black подорожают на 20 копеек.

Белорусские импортеры также задекларировали повышение максимальных розничных цен на такие марки сигарет иностранного производства, как Dunhill Blue и Dunhill Gold — они подорожают на 5 копеек.

На 5-10 копеек подорожают импортные сигареты Aroma Rich, Kiss и Richmond (на 10 копеек).

С 1 марта белорусские производители и импортеры также повышали цены на свою продукцию, однако тогда речь шла о других марках.