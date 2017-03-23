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По предложению президента Марат Марков возглавил телеканал ОНТ
24.03.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал" назначен Марат Марков, сообщили БЕЛТА на телеканале.
Собрание акционеров ОНТ поддержало предложение Президента Республики Беларусь о назначении Марата Маркова руководителем телеканала.
Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.
(Будет обновлено).
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Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.
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