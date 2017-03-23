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По предложению президента Марат Марков возглавил телеканал ОНТ

24.03.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал" назначен Марат Марков, сообщили БЕЛТА на телеканале.


Фото: БЕЛТА

Собрание акционеров ОНТ поддержало предложение Президента Республики Беларусь о назначении Марата Маркова руководителем телеканала.

Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

(Будет обновлено).

 
 
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Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

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