МИНСК, 24 мар — Sputnik. Бывший заместитель председателя НГТРК Марат Марков возглавил телеканал ОНТ, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе медиахолдинга.

ЗАО "Второй национальный телеканал" (ОНТ) был создан в 2002 году, его учредители — Мининформации республики, Беларусбанк и ООО "Фабрика информационных технологий". С момента создания телекомпании ее возглавлял журналист и экс-посол Григорий Кисель.

"24 марта по решению общего собрания акционеров в связи с истечением срока контракта от должности председателя правления освобожден Григорий Кисель, одновременно новым руководителем назначен Марат Марков", — сообщили Sputnik в пресс-службе ОНТ.

О возможном новом месте работы Киселя собеседники Sputnik затруднились ответить. Пока неизвестно, останется ли он работать на телеканале.

Новый глава телеканала Марат Марков последние шесть лет работал заместителем председателя Белтелерадиокомпании (НГТРК), вел авторскую программу "Крупным планом". Маркову 48 лет, у него военное и юридическое образование, также он работал замначальника идеологического управления Администрации президента.