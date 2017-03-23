БОБРУЙСК, 24 мар – Sputnik. Супруга руководителя бобруйского клуба "Патриот" Николая Михалькова и директор центра творчества детей и молодежи, в котором Михальков работает, Светлана Купрейчик опровергли его задержание, заявив, что он находится дома, передает корреспондент Sputnik.

В четверг утром ряд СМИ Беларуси распространили информацию, что Михальков вслед за своим сыном Яном был задержан накануне сотрудниками КГБ. Как сообщил один из основателей "Белого легиона" Сергей Числов, Михалькова допрашивали всю ночь, были также проведены обыски в его доме, гараже и даче.

В интервью с корреспондентом Sputnik директор центра творчества детей и молодежи, в котором Михальков работает, Светлана Купрейчик рассказала, что Николай на данный момент находится дома.

"Завуч позвонила жене на мобильный, и она сказала: "Коля спит". То, что он дома, — это 100%. Она сказала, что телефон он не поднимает, потому что очень много звонков. Они просто устали", — сообщила Светлана Купрейчик.

Ранее правоохранители провели ряд задержаний граждан, которые подозреваются в подготовке вооруженных провокаций в республике, среди них – бывшие члены расформированной организации "Белый легион", а также клуба "Патриот".

По информации КГБ, к настоящему времени общее количество задержанных – 26 человек .