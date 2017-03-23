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В Могилеве ищут троих парней по подозрению в хулиганстве
24.03.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве милиция ищет троих молодых людей. Их подозревают в хулиганстве, совершенном 21 марта на улице Ленинской,
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Приметы подозреваемых:
Первый: рост — около 180−185 см, среднего телосложения, волос черный средней длины. Был одет в спортивную ветровку темного цвета, в верхней части — синего цвета, темные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой.
Второй: рост 170−175 см, среднего телосложения, волос светлый. Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные спортивные кроссовки с белыми вставками по бокам.
Третий: рост 170−175 см, среднего телосложения, волос темный. Был одет: темная куртка, джинсы синего цвета, черные туфли.
Всех, кто знает что-то о подозреваемых, просят позвонить в Ленинский РОВД по телефонам: 8 (0222) 23-01-65, 25−12−87, 29−50−76, либо 102. Анонимность и вознаграждение за содействие гарантируются.
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Разыскиваемые предположительно нарушили закон 21 марта на улице Ленинской.
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