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В Витебске пройдут две благотворительные акции в помощь бездомным животным
24.03.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Две благотворительные акции в помощь бездомным животным проведут в ближайшее время в Витебске, сообщили организаторы.
26 марта состоится
Но главными героями праздника, конечно, станут усатые и хвостатые питомцы, которых волонтеры привезут в поисках добрых хозяев и нового дома. В качестве входного билета установлен минимальный благотворительный взнос — 3 рубля. Собранные средства направят в помощь витебскому приюту для бездомных животных.
А 8 апреля большую программу организуют в «Золотом кольце города Витебска «Двина». Благотворительная акция-ярмарка «Ищу друга» призвана помочь питомцам приюта найти новый дом. Все животные имеют ветпаспорта, обработаны от паразитов и очень надеются на встречу с любящей семьей. А тех, кто решит забрать в этот день четвероногого любимца, ждут подарки от одного из организаторов — иностранного предприятия «ВИК — здоровье животных». При себе нужно иметь паспорт, а также переноску для кота либо поводок и ошейник для собаки.
«В начале 2017 года Витебский приют для бездомных животных столкнулся с проблемой финансирования: выделенных средств едва хватит до начала июня. А ведь сегодня в учреждении содержится более 300 кошек и собак. Мы не могли оставаться в стороне. Так и родилась совместная инициатива „ВИК — здоровье животных“ и клуба ЮНЕСКО „Прайд“ при витебской СШ № 21. Идею поддержали учащиеся и педагоги гимназии № 3. Акция поможет не только отыскать новый дом для животных, но и организовать сбор средств, продуктов и вещей для приюта», — отметили организаторы.
Все пришедшие на акцию смогут стать участниками беспроигрышной лотереи, мастер-классов, приобрести на ярмарке-продаже сувениры ручной работы (вырученные средства пойдут на помощь приюту), посетить концерт, узнать о секретах этнотерапии.
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Витебский приют для бездомных животных столкнулся с проблемой финансирования: выделенных средств едва хватит до начала июня. А ведь сегодня в учреждении...
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