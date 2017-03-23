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В Новополоцке задержали мужчину, который снимал квартиры, а потом обворовывал их

24.03.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Новополоцке задержали мужчину, который снимал квартиры, а потом обворовывал хозяев. Подробности сообщает пресс-служба милиции региона.

В квартиру к полоцким пенсионерам парень попал, воспользовавшись неработающей кодовой дверью и отлучкой хозяина. Быстро собрал попавшееся под руку имущество и уже собирался уходить, но на шум в коридоре вышла пожилая хозяйка. Гость ударил женщину и скрылся. Врачи диагностировали у пенсионерки травму и посоветовали рассказать о случившемся милиционерам. Супруги так и сделали.

На следующий день в соседнем квартале произошла похожая история. Хозяин квартиры пошел гулять с собакой и не запер дверь. Вор свободно проник в жилье и унес все самое ценное. У правоохранителей появилась версия, что это сделал бывший квартирант. Молодой человек снял квартиру, но не платил за нее, а после очередных претензий хозяина съехал, не рассчитавшись.

Выяснилось, что молодой человек не раз применял такую схему: снимал квартиру, а потом обоворовывал хозяев. С такими же криминальными «гастролями» он побывал и в Могилеве.

Мужчину задержали возле одного из торговых центров в Новополоцке. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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