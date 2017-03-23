Прямо сейчас, когда вы читаете этот материал, в Москве подходят к концу съемки художественного фильма "Как мы захотим". Этот процесс интересен тем, что руководит им уроженец Могилева Владимир Козлов — известный писатель, неоднократный номинант и лауреат литературных премий.

Уже несколько лет Козлов параллельно с написанием книг сам снимает фильмы по своим сценариям. Делает это без денег, фактически на одном энтузиазме, с непрофессиональными актерами. Четвертый по счету фильм Козлова "Аномия" в прошлом году был удостоен специального упоминания жюри Варшавского кинофестиваля.

Свой очередной фильм Владимир Козлов снимает в Москве и, как выяснилось, делает это фактически в конспиративных условиях, используя тактику "партизанского" кинематографа. Передвижная съемочная площадка кочует по столице России — от промышленных зон до самого центра.

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на съемках фильма и даже снялся в небольшой роли.

Как это выглядит?

С андеграундным режиссером и его командой встречаюсь в знаменитом книжном магазине "Фаланстер", где будет снята одна из сцен будущего фильма. С "продвинутым" книжным магазином у Козлова дружба. Он, как писатель, читает тут лекции о сибирском панке и образе гопников в массовой культуре (кстати, дебютная книга Козлова называлась "Гопники" и недавно переиздана с иллюстрациями — Sputnik). А магазин в ответ предоставляет помещение для съемок.



© Sputnik Лев Рыжков Площадкой для съемок стал знаменитый московский книжный магазин "Фаланстер"

В магазине, славящемся интеллектуальным ассортиментом литературы, много покупателей, которые ни сном, ни духом не подозревают, что сейчас здесь будет сниматься фильм.



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Входит съемочная группа. Впереди — две девушки, блондинка и брюнетка. Обеих зовут Катями. Блондинка — линейный продюсер Екатерина Шавлак. Брюнетка — актриса, исполнительница главной роли Екатерина Образцова. Следом появляются два молодых человека — Антон и Антон. Антон Корякин — звукооператор, а бородач с подкрученными вверх усами, как у Чапаева или у Сальвадора Дали — главный оператор картины Антон Черешнев.

Следом влетает и самый главный на площадке — режиссер и автор сценария Владимир Козлов. На момент нашей встречи съемки шли всего второй день, но вид у Владимира — до крайности сосредоточенный. Такой бывает у людей, которые думают примерно о тысяче различных вещей одновременно и в жуткой спешке. Ну да, "партизанский" кинематограф — дело нелегкое и хлопотное.

Антоны раскладывают ноутбук. Через него звукооператор оценивает звук, который записывают с маленьких микрофонов-"петель". Продюсер Катя берет "хлопушку", на которой написано название фильма, номера сцен и дублей. Хлопать ею надо, чтобы при монтаже совместить видео и звук, если вы не знали. Камера Антона-оператора, как и положено у "партизан", — вылитый фотоаппарат. Но на самом деле это "марк" — камера, дающая наиболее четкое изображение.

Актриса Катя сидит на низком подоконнике книжного магазина, смотрит в пол. Поза очень напоминает замкнувшегося в себе подростка-детдомовца. "Она не всегда такая. Просто сейчас в образ вошла", — объясняет продюсер Катя.

Что это вы там снимаете?

Прежде Владимир Козлов снимал художественные фильмы в Челябинске, Тольятти, Самаре, Калининграде. Съемки в Москве проходят в первый раз.

"Давно хотел снять фильм о Москве. Мне хотелось показать какую-то свою Москву. Ту, которая мне кажется настоящей. И место, где мы находимся — это и есть настоящая Москва. Центр, Тверская, магазин "Фаланстер". И промзоны у метро "Савеловская", где мы сняли много сцен — это тоже настоящая Москва, очень резко отличающаяся от той, что в центре", — объясняет Владимир.



© Sputnik Лев Козлов Владимир Козлов (справа) объясняет оператору мизансцену

В процессе "партизанских" съемок киногруппе приходится преодолевать препятствия.

"У нас планировался проход героев по подземному переходу, от входа в метро до выхода к торговому центру "Савеловский". И к нам тут же подошли, как я понимаю, полицейские, сказали: "Нельзя снимать категорически. Категорически! Ни за что!" Потом мы поняли, что попали не в самый удачный момент. Как раз в этом переходе тусуются всякие маргинальные элементы, алкоголики, бомжи. И они там устроили драку", — рассказывает режиссер.



© Фото: из личного архива автора "Сплит": фильм ужасов без страха и упрека

Естественно, переход, известный москвичам и гостям столицы как "кишка", был в тот день под усиленным надзором полиции. А тут еще съемочная группа, откуда ни возьмись. Пришлось передислоцироваться на новый объект и там найти, по словам режиссера, "более хороший план".

Когда материал готовился к печати, стало известно, что на съемочную группу снова "наехали". Но теперь не полиция, а жильцы дома у метро "Калужская". Один знакомый предоставил квартиру для съемок лирической сцены. Каким-то образом съемки привлекли внимание "безумных", по словам режиссера, соседей. Те стали ломиться в дверь, грозить полицией. Когда же вошли, то увидели мальчика с девочкой в кровати, под одеялом, направленную на них камеру.

Неизвестно, что подумали бдительные соседи, но дверью хлопнули. Сцену, тем не менее, досняли.

Специальный "ирокез" для съемок

Еще одна проблема — подбор актеров. Например, для съемок в субботу позарез нужен настоящий панк. Желательно, с зеленым "ирокезом". Где его взять? Тем не менее, панк нашелся — знакомый оператора Антона. Когда-то этот знакомый был настоящим неформалом, и теперь, по случаю съемок в фильме, обещал снова выбрить себе "ирокез".

"Выбреет он его точно, — обещает режиссер. — И, возможно, еще и покрасит".



© Фото: Лев Рыжков Московские подворотни - отличный антураж для съемок

Также в фильме намеревался сниматься другой белорусский режиссер, лауреат международных фестивалей, Андрей Кудиненко. Он должен был играть полицейского. Однако едва ли не в последний момент выяснилось, что его участие в фильме отменяется, по семейным обстоятельствам.

На главную роль претендовало свыше сотни девушек. Из них Владимир Козлов выбрал студентку четвертого курса ГИТИСа Екатерину Образцову за наиболее полное попадание в образ. Главная мужская роль тоже у профессионала — театрального актера Алексея Кокорина, который играет в Ленкоме.



© Sputnik / Артем Бордовский Тест: правда и ложь о белорусском кино

"В этом фильме я пригласил на главные роли профессионалов. Но у меня нет какой-то стандартной политики: только профи или только любители. Для меня важны не прошлые заслуги или прошлые роли, а попадание в образ", — признается Козлов.

По жанру фильм "Как мы захотим" — молодежная драма. Главная тема: противостояние человека и власти. По сюжету у главного героя возникают проблемы с полицией. Сам он не спешит их решать. На помощь приходит его девушка — она мечется по городу в поисках денег.

"Деньги она в итоге находит. Но хэппи-энда не будет. Не надейтесь", — дает микро-спойлер режиссер.

Прокатные перспективы, как обычно в "подпольном" кино, туманны.

"Фильм — достаточно неформатный, достаточно жесткий. Я не очень-то вижу для него место в прокате. Но хочется надеяться, прежде всего, на фестивали. Ну, и на какие-то отдельные, точечные, премьерные показы. Потом — интернет. Авторское кино все больше уходит в сеть. Так что это абсолютно нормально", — говорит Владимир Козлов.

Задаю вполне естественный вопрос: когда же режиссер Козлов снимет фильм в родной Беларуси? И снимет ли?

"У меня есть два чисто белорусских проекта, — говорит режиссер. — Я планирую экранизировать свои книги "СССР" и "1986". Обе истории — абсолютно белорусские".

Проблема в том, что кино не делается в одиночку. Нужна съемочная группа, продюсеры, актеры. Как отмечает Козлов, в последнее время в Беларуси стала появляться независимая киноиндустрия. Так что не исключено, что один из ближайших "подпольных" фильмов Козлов снимет на родине.



© Sputnik Лев Рыжков В фильме "Как мы захотим" молодая актриса Екатерина Образцова играет девочку -"гопника"

Вокруг кого вращается мир?

Актриса Екатерина Образцова на минуту-другую выпадает из скорлупы герметичного образа девочки-"гопника", и я, пользуясь случаем, расспрашиваю ее о жизни и творчестве.

Катя — родом из Астрахани. Она закончила музыкальный колледж по специальности "эстрадно-джазовое фортепиано". Затем — театральный колледж. Пока училась, работала в местном театре.

"Мне очень повезло. Я сыграла Джульетту. Я играла ее хоть и не в первом составе, а во втором, но — играла, на одной сцене с народными артистами. А потом я поняла, что в Астрахани сделала все, что возможно. И поехала покорять Москву", — говорит Екатерина Образцова.

В Москве Катя с первой попытки поступила в ГИТИС. На экзамене она заявила комиссии: "У вас нет вариантов. Вы должны меня взять. Просто обязаны!"

"И меня взяли, — говорит актриса. — Сейчас я заканчиваю четвертый курс. Снималась в нескольких сериалах. А через два месяца уже буду профессиональной актрисой театра и кино".

У Кати Образцовой и героини фильма есть точки пересечения.

"Недавно я переживала своего рода потрясение. Наверное, это взросление, но я поняла, что мир вовсе не вращается вокруг меня. Это не нужно называть разочарованием. Скорее это — опыт, понимание жизни, выход на новый уровень. И в этот момент мне предложили первую в жизни главную роль", — признается актриса.

Сейчас Катя живет в институтском общежитии, покинуть которое ей предстоит буквально через два месяца. Будет выход во взрослую жизнь, как в открытый космос. Хочется надеяться, что планета все-таки закрутится, как надо, и обстоятельства для молодой актрисы сложатся благоприятно.

Стоп! Снято!

Но вот начинаются съемки. Автор этих строк тоже сыграл небольшую роль в одном из эпизодов. По сценарию я был директором книжного магазина. Для этого мы подвинули продавцов и, собственно, настоящего хозяина "Фаланстера", а я сел за компьютер у кассы.

Мне вручили конверт с игрушечными пятитысячными купюрами из "банка приколов". Несколько таких купюр я должен был отсчитать Кате, поворчав для приличия.



© Sputnik/ Лев Рыжков Корреспондент Sputnik Лев Рыжков вживается в образ директора магазина

"Камера! Мотор! Поехали!" — командует Козлов. К кассе подходит мрачная Катя, смотрит на меня с такой ненавистью, которую, кажется, можно даже пощупать. "Дай денег!" Я совершенно искренне (не случайно Владимир перед съемками говорил: "Не играй! Веди себя естественно!") пытаюсь разрядить обстановку шуткой.

"Плохо!" — говорит режиссер. Во втором дубле я — злой. В третьем — забываю слова. В четвертом — ненависть, излучаемая актрисой, зашкаливает, и я сбиваюсь под самый конец сцены.

"Я не могу так работать!" — психует Катя, швыряет деньги на стол. Со своей стороны обещаю исправиться. Но снимаем уже по-другому. Я теперь стою у стола с книгами. Катя — сбоку: "Дай денег?"

Пятый-шестой дубли. Уже лучше. Но брак по звуку. И с седьмой попытки — аллилуйя! — раздается долгожданное: "Стоп! Снято!"

Все выдыхают. Катя начинает улыбаться. И я поражаюсь — какая все-таки хорошая актриса. Ведь она за считанные секунды заставила меня поверить, что относится ко мне с ненавистью.

"Я, наверное, самый плохой ваш актер?" — спрашиваю я у съемочной группы. Оказывается, нет. Вчера снимали сцену с бомжом (ненастоящим). Возились куда дольше.

"Не волнуйтесь. Вы, наверное, поняли, что играть в кино — дело непростое. Чему-то же мы в институте четыре года не зря учимся", — успокаивает меня Катя Образцова.