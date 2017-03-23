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Скончался настоятель костела в Гервятах
24.03.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Настоятель прихода Пресвятой Троицы в Гервятах ксендз Леонид Нестюк скончался, сообщил в пятницу в Facebook священнослужитель Сергей Суринович.
Нестюк был госпитализирован 21 марта, медики оценивали его состояние как тяжелое.
" Леонид Нестюк из Гервят покинул этот мир. Вечный ему покой и слова благодарности", – написал Суринович на своей
Настоятель прихода участвовал во многих мероприятиях как в Беларуси, так и за рубежом.
Нестюк служил в гервятском приходе более 20 лет. Сам костел в деревне часто называли "белорусским Нотр-Дамом". Настоятель активно участвовал в реконструкции неоготического храма и восстанавливал дендрарий около него. Храм в Гервятах часто называют самым красивым в Беларуси.
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Накануне ксендз Леонид Нестюк был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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