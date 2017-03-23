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Скончался настоятель костела в Гервятах

24.03.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Настоятель прихода Пресвятой Троицы в Гервятах ксендз Леонид Нестюк скончался, сообщил в пятницу в Facebook священнослужитель Сергей Суринович.

Скончался настоятель костела в Гервятах
© Фото: Сatholic.by
Настоятель костела в Гервятах госпитализирован в тяжелом состоянии

Нестюк был госпитализирован 21 марта, медики оценивали его состояние как тяжелое.

" Леонид Нестюк из Гервят покинул этот мир. Вечный ему покой и слова благодарности", – написал Суринович на своей странице в Facebook.

Настоятель прихода участвовал во многих мероприятиях как в Беларуси, так и за рубежом.

Нестюк служил в гервятском приходе более 20 лет. Сам костел в деревне часто называли "белорусским Нотр-Дамом". Настоятель активно участвовал в реконструкции неоготического храма и восстанавливал дендрарий около него. Храм в Гервятах часто называют самым красивым в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне ксендз Леонид Нестюк был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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