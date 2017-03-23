Остросоциальные граффити на «стене Щеткиной» в центре Минска продолжают появляться с завидным постоянством. На этот раз вместо изображений чиновников неизвестный наклеил знаменитую цитату Мартина Лютера Кинга: «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным».





Напомним, 5 марта аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением Марианны Щеткиной, ныне члена Совета Республики, а раньше министра труда и социальной защиты, появилась на заборе в центре Минске. Наклейка долго не продержалась: ее оперативно закрасили коммунальные службы. На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее очень быстро ликвидировали.





15 марта на «стене Щеткиной» прохожие заметили множество маленьких аппликаций с Мясниковичем.