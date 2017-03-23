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На "стене Щеткиной" появилось новое граффити
24.03.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Остросоциальные граффити на «стене Щеткиной» в центре Минска продолжают появляться с завидным постоянством. На этот раз вместо изображений чиновников неизвестный наклеил знаменитую цитату Мартина Лютера Кинга: «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным».
Напомним, 5 марта
15 марта на «стене Щеткиной» прохожие заметили
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На этот раз вместо изображений чиновников неизвестный наклеил знаменитую цитату Мартина Лютера Кинга: "Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было...
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