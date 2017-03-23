Гигантские часы в стиле пинг-понга появились на самом большом в Беларуси наружном экране, установленном на фасаде ТРЦ Galleria Minsk.

Необычную затею воплотил в жизнь неравнодушный минчанин Илья Буяльский, рассказали представители комплекса.

В Galleria Minsk подчеркивают, что часы стали результатом творческой самореализации местных жителей. Для Минска это новая практика. «Нам предложили интересную идею, и мы ее охотно поддержали, – пояснили представители комплекса. – Во многих странах Европы существует масса возможностей внести что-то новое в облик любимого города. Теперь это можно сделать и в белорусской столице – опыт Ильи Буяльского может стать прекрасным примером».

Минчанин вместе с единомышленниками предложил четыре варианта часов, двое из которых были приняты и реализованы. Так, текущее время на фасаде Galleria Minsk показывают pong-часы, придуманные Александром Тепляковым. Их особенность – в том, что часы и минуты символично «перебрасывают» друг другу двоеточие. Периодически их сменяют ретро-часы, отсылающие к советским шахматным часам и заставкам выпусков новостей из 80-х годов прошлого века. Эту концепцию Илья придумал вместе с Богданом Коровцом.

«Galleria Minsk – это, наверное, одно из лучших зданий, которое открылось в Минске в последнее время. Глядя на часы, которые висели на самом большом в стране экране, мне каждый день хотелось сделать что-то более интересное, благо усилия, как тогда казалось, будут небольшими, а результат вполне себе гигантский», – признался Илья Буяльский.

В Galleria Minsk планируют и дальше сотрудничать с инициативными минчанами. «Каждый может предложить, каким образом что-то изменить к лучшему. Расположение комплекса в центре Минска ко многому обязывает. Мы всегда открыты для свежих идей, а лучшие из них готовы всячески поддерживать. Основной критерий при этом прост: концепция должна быть оригинальной и понятной, её должны принять минчане», – отметили в Galleria Minsk.

На фасаде ТРЦ Galleria Minsk установлен самый большой в Беларуси наружный экран, который достигает 24,6 м в ширину и 13,1 м в высоту. Площадь конструкции превышает 320 метров, а весит она более 30 тонн. Экран способен демонстрировать видео в высоком разрешении и поддерживает формат 4K, который значительно превосходит возможности Full HD. На нем демонстрируются презентационные и рекламные ролики, а также идут прямые трансляции со знаковых мероприятий для города и торгово-развлекательного центра.