МИНСК, 24 мар — Sputnik. Телеканал ОНТ возглавил Марат Марков, работавший последние шесть лет заместителем председателя Белтелерадикомпании.

Созданным в 2002 году телеканалом ОНТ с момента основания руководил Григорий Кисель. В конце марта у Киселя закончился контракт, а президент Беларуси Александр Лукашенко предложил на пост главы телеканала Маркова.

С 2011 года Марков работал заместителем председателя Белтелерадиокомпании и вел авторскую передачу "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1". В рамках программы Марков брал интервью у высокопоставленных чиновников и иностранных гостей республики, в том числе посол РФ в Минске Александр Суриков, председатель Совмина Беларуси (1990-1994) Вячеслав Кебич, знаменитый педиатр Евгений Комаровский, спортсменки Александра Герасименя и Любовь Черкашина.

У Маркова несколько образований — военное и юридическое. До прихода на телевидение он работал в Администрации президента. Родился медиаменеджер в 1969 году в городе Лунинец Брестской области.

О том, куда пойдет на работу экс-глава ОНТ Григорий Кисель, пока неизвестно.