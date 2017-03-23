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Фанаты "Евровидения": конкурс слишком политизировали

24.03.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Многие фанаты международного песенного конкурса "Евровидение" назвали его чересчур политизированным из-за ситуации вокруг допуска к шоу российской конкурсантки Юлии Самойловой.

Фанаты "Евровидения": конкурс слишком политизировали
© Sputnik Алексей Филиппов
РФ отказалась транслировать выступление Самойловой на "Евровидении"

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла в среду решение запретить въезд в страну российской участнице "Евровидения" Самойловой. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз, предложил устроить онлайн-трансляцию выступления певицы на шоу, однако российский "Первый канал" вечером в четверг от такого предложения отказался, назвав его противоречащим духу конкурса.

Sputnik изучил комментарии фанатов "Евровидения" под материалами о Самойловой на официальном сайте конкурса. Некоторые участники выступают за запрет россиянке участвовать в шоу, но многие и критикуют не только СБУ, но и ЕВС.

"Украина сейчас показала, что она не готова придерживаться ценностей Евросоюза, поэтому "Евровидение" должно быть перенесено в другую страну, нейтральную и зрелую", – написал комментатор под ником GG.

Другой участник дискуссии отметил, что выступление Самойловой могло бы вдохновить многих людей с инвалидностью.

"И если Европа действительно уважает свои ценности и стандарты, она просто должно настаивать на ее (Самойловой – Sputnik) участии. Власти Украины <…> заслуживают того, чтобы их осуждали европейцы, которые ценят свободу и человечность", – отметил автор комментария.

Как подчеркнул пользователь Goran, Россия "играет по европейским правилам". В то же время он отметил, что его не устраивают "двойные стандарты" Европы. "Сегодня мир – грязное место, и все играют нечестно", – констатировал он.

"Почему ей закрыли въезд в Украину только сейчас, накануне конкурса? Как я поняла, она посещала Крым достаточно давно. Почему сотням других людей не запрещен въезд в Украину – западным журналистам и украинским гражданам, посещавшим Крым через территорию России? Закон един для всех?" – задалась вопросом пользователь Lisa.

Комментатор Austin Dowling отметил, что в момент победы Джамалы на "Евровидении-2016" ЕВС понимал, что конкурс в 2017 году будет политическим испытанием. Как добавил пользователь, сам ЕВС практически не вмешивался в подготовку к конкурсу, и из-за этого столкнулся с подобными проблемами.

"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая. Российский "Первый канал" пока не отказывался от участия в шоу или его трансляции.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники обсуждения песенного конкурса разделились: одни поддерживают запрет для Юлии Самойловой посещать Украину, другие выступают с резкой критикой.

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