Утром 24 марта минчане заметили патрулирующих с оружием сотрудников ОМОН на Октябрьской площади в Минске. Судя по всему, сотрудники вооружены пистолетами-пулеметами.





За порядком на одной из главных площадей белорусской столицы правоохранители наблюдают всегда. Однако в этот раз граждане заметили при них огнестрельное оружие.

Вероятно, усилены меры охраны общественного порядка накануне Дня Воли. Однако МВД или столичная милиция официально об этом не сообщали.

Оружие очень похоже на пистолет-пулемет MP5. Сегодня такое оружие есть практически в каждом антитеррористическом подразделении мира. При том, что МP5 выпускается с 1966 года.





Эксперты объясняют большую популярность этого оружия высокой точностью, надежностью и качеством изготовления: все детали МР5 обладают полной взаимозаменяемостью и при замене не требуют никакой подгонки.

Некоторые экземпляры этого оружия демонстрируют фантастический ресурс: например, пистолет-пулемет одного из охранников NASA МР5 SN 316019 был списан после того, как из него была сделана 571 тысяча выстрелов.

Всего существует более 100 модификаций МP5. А его лицензионное производство налажено более чем в 14 странах. Среди них Великобритания, Франция, Китай, Турция, Иран, Греция, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия и Судан. МP5 доказал свою эффективность во многих спецоперациях.