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Более тысячи мусоропроводов в многоквартирных домах Брестчины закроют в текущем году
24.03.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Цель этой масштабной операции — увеличение сбора вторичных материальных ресурсов, улучшение экологической обстановки, на что и ориентирована государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда»,
Мероприятия по закрытию мусоропроводов в нашей области проходят уже третий год. На сегодняшний день действующих мусоропроводов осталось чуть меньше 1300 в более чем пятистах жилых домах разных форм собственности. Эти остатки и планируется закрыть в 2017-м. А вместо них будет оборудовано дополнительно свыше 300 контейнерных площадок.
Замена на контейнерные площадки будет финансироваться из средств местных бюджетов, предназначенных на благоустройство. Кроме того, предполагается подключить к «денежному» участию предприятия ЖКХ и членов жилищных кооперативов.
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На сегодняшний день действующих мусоропроводов осталось чуть меньше 1300.
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