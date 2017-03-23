Цель этой масштабной операции — увеличение сбора вторичных материальных ресурсов, улучшение экологической обстановки, на что и ориентирована государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда», пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мероприятия по закрытию мусоропроводов в нашей области проходят уже третий год. На сегодняшний день действующих мусоропроводов осталось чуть меньше 1300 в более чем пятистах жилых домах разных форм собственности. Эти остатки и планируется закрыть в 2017-м. А вместо них будет оборудовано дополнительно свыше 300 контейнерных площадок.

Замена на контейнерные площадки будет финансироваться из средств местных бюджетов, предназначенных на благоустройство. Кроме того, предполагается подключить к «денежному» участию предприятия ЖКХ и членов жилищных кооперативов.